Екс-глава військової розвідки про "крота" і ланцюжок провалів: "ми воюємо самі проти себе" (відео)

Екс-глава розвідки зазначив, що провал даної спецоперації є "тільки ланцюжком провалів, які відбуваються за останній час".

Він також допустив наявність "крота" серед українських топ-чиновників, який "зливає" інформацію ворогові.

"Людей звільняють, у людей забирають документи прикриття. У командирів груп у липні стріляють у Києві. Тобто, це ланцюг. І слідство мало за рік відповісти: чи є у нас кріт чи ні?" - висловився Бурба.

Колишній керівник військової розвідки також озвучив своє бачення причини зриву операції по "вагнерівцях": це або той самий зрадник, який працює на РФ, або погана підготовка українських спецслужб, або хороша робота контррозвідки Білорусі.

"За своїм аналізом, зі свого досвіду, зі своєї керівної точки зору можу сказати, що цей провал - завдяки людям, які перебувають у владних кабінетах. Які, на мою думку, сленгом скажу, "зливають", передають інформацію ворогові. І я це хотів довести слідству", - сказав Бурба.

Екс-глава ГУР звернув увагу, що військовослужбовці, які були залучені в спецоперацію, зараз в небезпеці та "під прямим прицілом російських спецслужб, які нахабно діють, підривають".

"Я відчуваю тільки одне - немає системи безпеки в державі, немає системи охорони для тих, хто проводить заходи…

Тому що знищуючи нас, вони не просто нас вбивають, вони показують іншим розвідникам - що з вами може трапитися, якщо ви будете працювати проти Росії. Ось це важливо!..

Якщо ТСК називає для всіх по телебаченню прізвища їх, цих розвідників, а ці розвідники сідають у свій особистий автомобіль без документів прикриття ... ми шкодимо самі собі. Ми воюємо самі проти себе", - сказав Бурба.

Відео: Василь Бурба висловився про нинішню ситуацію з розвідкою в Україні та імовірного "крота"

Нагадаємо, у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" українці висловилися про те, чи повинна Україна тимчасово прихистити біженців з білоруського кордону.



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