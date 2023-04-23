Экс-депутат из Швеции отправилась защищать Украину, сменив костюм на пиксель (видео)

Кэролин признается, что картины зверств российских оккупантов в Ирпене и Буче, сообщения об ужасах, обнаруженных после захватчиков на освобожденных территориях Киевской области побудили ее кардинально изменить собственную жизнь.

Так, она раньше походила военную службу в родной Швеции, однако последние 15 лет ее карьера была полностью посвящена политике, а в Риксдаге Норденгрип представляла партию "Шведские демократы" в период с 2018 по 2022 годы.

Кэролин Норденгрип в парламенте Швеции (фото: скриншот с видео)

И вот после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину буквально в первые дни массированной интервенции посол Украины в Швеции рассказал в парламенте о ситуации в стране.

"И я так хорошо помню момент, когда опустила глаза, посмотрела на свой недешевый костюм и подумала: "Что я здесь делаю? Я же военная!", и буквально через неделю я уже была в Украине", - вспоминает Кэролин.

Кэролин Норденгрип (фото: скриншот с видео)

Так, прибыв в Киевскую область в марте прошлого года, она провела там шесть недель, после чего была вынуждена снова вернуться в Швецию для работы в парламенте.

Впрочем, отмечает Норденгрип, мысли о службе в рядах ВСУ ее не покидали. И вот теперь, уже экс-политик, с прошлого октября прошла необходимые проверки и отбор, и уже работает инструктором для новобранцев в 47 ОМБр "Магура".

"Я была очень удивлена, насколько легко и приятно с украинцами работать. Насколько украинцы вежливы. Еще запомнилось, как украинцы относятся к животным - это тоже многое весит", - так Норденгрип описала свои первые впечатления об украинцах.

Кэролин Норденгрип (фото: скриншот с видео)

Кэролин рассказала, что она не единственная шведка, кто служит в этой бригаде - в рядах 47-ки есть еще один ее земляк.

"Я приехала к ним, прошла испытательный период, и через несколько месяцев они сказали, что довольны моей работой и хотят оставить меня тренером учебного подразделения", - рассказывает бывший политик.

Кэролин Норденгрип (фото: скриншот с видео)

Она также высоко оценила бригаду "Магура" и добавила, что работать в ней ей "очень нравится".

"Я в пехоте. Так что я стрелок. Этим я занималась и в шведской армии", - говорит Кэролин, которая в возрасте 19 лет прошла 11-месячную военную службу на родине.

Видео: бывший депутат шведского парламента Кэролин Норденгрип рассказала, как вступила в ряды ВСУ и присоединилась к 47 ОМБр "Магура"