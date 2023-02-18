Вступил в силу закон об иностранцах в ВСУ: что изменилось

Недавно вступил в силу закон о военной службе иностранных граждан в Украине. Согласно ему, иностранцы могут проходить военную службу не только в ВСУ.

С начала полномасштабного российского вторжения многие иностранцы изъявили желание добровольно защищать Украину с оружием в руках. Среди них граждане России, Беларуси и Грузии, однако в случае возвращения этих людей домой их ждут реальные тюремные сроки. Для обеспечения правовой определенности по прохождению военной службы по контракту иностранцами и лицами без гражданства во всех военных формированиях Верховная Рада внесла изменения в законодательство.

Как отмечается в пояснительной записке, законодательно военная служба иностранцев предусматривалась только в ВСУ, в закон не были включены подразделения, образовавшиеся при Нацгвардии Украины. В частности, полк "Азов", в котором служит много иностранных граждан, которые были лишены возможности находиться легально на территории Украины и в будущем получить украинское гражданство.

"Таким образом, данный законопроект необходим для обеспечения правовой определенности относительно порядка прохождения военной службы по контракту иностранцами и лицами без гражданства у всех без исключения, созданных в соответствии с законами Украины, военными формированиями", - говорится в пояснительной записке.

К тому же, согласно изменениям в законе об иммиграции, отдельная квота на иммиграцию определена для лиц, служивших в ВСУ, Нацгвардии и Госспецтранспорта независимо от срока выслуги, если они были признаны непригодными к военной службе по состоянию здоровья из-за последствий заболеваний или ранений (травм, контузий, увечий), испытываемых при исполнении обязанностей военной службы. Причем иностранцы могут получить разрешение на иммиграцию в пределах этих квот, даже если они выполнили необходимые условия до вступления закона в силу. В частности, если иностранец прослужил в ВСУ менее трех лет и получил ранения, защищая Украину, до вступления в силу этого закона.

Кроме того, военнослужащие-иностранцы Нацгвардии и Госспецтранспорта на весь срок службы будут считаться законно находящимися на территории Украины. В дальнейшем это позволит получить гражданство Украины. Закон определяет, что контракты с иностранцами и лицами без гражданства о прохождении ими военной службы в Национальной гвардии Украины, заключенные до вступления в силу закона, считаются заключенными на законных основаниях, действующими на день вступления в силу указанного закона и продолжают действовать в течение срока, на который их было заключено.