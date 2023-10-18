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Экс-муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу разводится с Лилией Реус: что известно

Новая жена Налчаджиоглу удалила все общие кадры с мужем (фото: instagram.com/muratnalca)
Автор: Юлия Любченко

Четыре месяца назад экс-супруг Ани Лорак сыграл роскошную свадьбу с молодой избранницей Лилией Реус. Но сейчас Instagram страница Реус свидетельствует о разводе или ссоре.

РБК-Украина (проект Styler), опираясь на отсутствие общих фото и статуса жены с Муратом в Instagram Лилии, рассказывает, что происходит между парой.

Лилия Реус удалила статус жены Мурата Налчаджиоглу

Жена бизнесмена вдруг решила удалить все фото с мужем со своей личной странички в социальной сети Instagram. А также убрала статус супруги Мурата Налчаджиоглу из шапки профиля.

Лилия даже не оставила свадебных фото с ним. Следует добавить, что Реус отписалась от своего мужа. Но что стало причиной таких действий - непонятно.

Конечно, такое поведение вызывает подозрения, что в семье не все так хорошо. Но и о разводе говорить рано, ведь молодая семья пока не давала никаких официальных комментариев по поводу разлада или изменения статуса отношений.

Возможно, Реус решила столь серьезно продемонстрировать изменения в их браке, чтобы что-то доказать своему мужу.

Лилия Реус удалила все фото с мужчиной (фото: instagram.com/muratnalca)

А сам Налчаджиоглу не изменил свой статус и на его странице в Instagram, до сих пор есть отметка, что Реус его жена. Совместные фото Мурат тоже оставил. Вероятно, это одностороннее решение, принятое Лилией.

Однако, судя по новостям в Instagram, сейчас Налчаджиоглу находится в Турции один.

Лилия Реус удалила все фото с мужчиной (фото: instagram.com/muratnalca)

Эта ситуация очень странная, учитывая, что вместе Мурат с Лилией уже более 3 лет и они довольно хорошо приняли детей друг друга от предыдущих отношений. А это действительно очень важно для построения новой семьи.

Но в браке пара состоит всего 4 месяца, и на самом деле, причин для такого демонстративного поведения Реус может быть много, ведь только сами партнеры знают, что за кошка между ними пробежала.

Лилия Реус удалила все фото с мужчиной (фото: instagram.com/muratnalca)

Ранее мы рассказывали о том, чтоэкс-супруг Ани Лорак показал, как изменилась их общая дочь.

А также писали о том, что Ани Лорак опозорилась на концерте в Турции.

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Ани ЛоракМурат Налчаджиоглурозлучення