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Экс-супруг Ани Лорак отреагировал на слухи о стремительном разводе со второй женой

Мурат Налчаджиоглу и Лилия Реус (фото: instagram.com/muratnalca)
Автор: Татьяна Самарук

Экс-супруг Ани Лорак бизнесмен Мурата Налчаджиоглу ответил на слухи о разводе со второй женщиной Лилией Реус. Причиной стало то, что 27-летняя девушка удалила все общие кадры с мужем, а также отписалась от его соцсетей.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу Налчаджиоглу в Instagram.

Что он написал

Пока пользователи сети выдвигают причины, почему пара разошлась, Налчаджиоглу нарушил молчание и сделал заявление.

В частности, он обратился к подписчикам с просьбой уважать его границы и не обсуждать личную жизнь.

Он заявил, что никогда не обсуждал свою личную жизнь в сети и не будет этого делать и сейчас.

"Я всегда выбирал молчание и сейчас выбираю молчать. Я не человек шоубизнеса или соцсетей. Я простой и настоящий человек. Это не значит, что я ангел, я просто человек. Прошу не обсуждать меня и мою семью", - написал Мурат.

Поэтому до сих пор остается непонятным, развелась ли все-таки пара. Однако, ранее в профиле бизнесмена было указано, что он является мужем Лилии, но сейчас этой информации больше нет.

Однако кадры по свадьбе, в отличие от Лилии, Мурат не стал удалять.

Мурат Налчаджиоглу ответил на слухи о разводе со второй женой (фото: скриншот)

Что известно о браке

Мурат Налчаджиоглу и Лилия Реус вместе уже около трех лет. В июне этого года они отыграли свадьбу, которая прошла в загородном комплексе в Конча-Заспе.

Ранее Налчаджиоглу был женат на певице-предательнице Ани Лорак, с которой официально расстался в январе 2019 года.

После войны бизнесмен поддержал Украину и даже остался здесь.

Ани Лорак и Налчаджиоглу воспитывают дочь Софию, которая родилась в июне 2011 года.

Мурат Налчаджиоглу и Лилия Реус (фото: instagram.com/muratnalca)

Ранее Мурат Налчаджиоглу показывал, как изменилась их общая с Ани Лорак дочь.

Также мы писали, что Ани Лорак опозорилась на концерте в Турции.

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