Економлять на дітях: українці скаржаться на "золоте" харчування в школах

Що кажуть батьки учнів про нове харчування в школах

Вінниця, школа № 3. Огидне бутербродне харчування

Дніпро, ніяких змін! Сьогодні рис із зеленим горошком і морквою, і омлет з морквою, не смачно і навіть пробувати не хоче. Якщо гречка з котлетою або відбивною - нормально. Пюре водянисте, розтікається по тарілці

У Вінниці діти перших класів їдять безкоштовно (булочка і чай або сік), ті хто на продовженні - 100 грн на тиждень. Старші класи їдять по талонах.

Ціни піднялися, а харчування як і було жахливо

Мої діти першокласники, ходять на продовженку, кажуть дуже не смачно. Смачно тільки булочка і компот.

Так, їжа без солі, чай без цукру, більше кеш - це треш!!!

Дніпро, школа 143. Минулого року був ремонт в їдальні, була надія, що щось зміниться, але ні. Все не смачне, діти не їдять, носять їжу з собою.

Полтава, з харчуванням суцільний жах!

У нас в школі, в цьому році змінилося харчування. Змінилося до такої міри, що діти приходять додому голодні. У мене двоє школярів. Раніше, все було чудово, діти кожен день їли в школі, їжа дуже подобалася, діти були задоволені. А цього року, катастрофа, діти приходять додому голодні. В їдальні не їдять, кажуть, дають якесь ла*но, так і кажуть.... Ми безкоштовники, але тепер даю дітям з собою їжу в школу...

Як каже моя дитина: риба варена і не смачна, каша ніяка, чай не солодкий (найбільше вразив не солодкий чай, цілий вечір про нього згадувала) з першого дня харчування відбивають у дитини бажання ходити в їдальню. Давали рисову кашу, рибу, і чай. 1 клас Барський ліцей №2 Старша в 5 класі, харчування немає, навіть буфет не працює, щоб купити якусь булочку, даю з дому ланчбокс і термос з чайком (молодшої так само)...

Київ, дитина заявила, що не смачно! Як і в попередні роки навчання.

Ось у мене виникло питання - вартість харчування підняли як в школах, так і в садках з метою поліпшити раціон... Я не проти! Питання - на скільки треба покращити раціон, що тепер харчування в молодших групах, середніх і старших за однією вартістю, як і в школі? 500 грн на місяць. Невже маленьким дітям на стільки збільшили порції і поміняли раціон?

Кривий Ріг 87 школа, чай без цукру... їжа без солі. Навіть випічку не печуть (булочки). Вдома цукор можна... а в школі шкідливо

Київ гімназія №178: діти їдять сніданок, він безплатний. Кажуть, що їжа майже завжди не смачна. Овочів і фруктів взагалі не дають. Обід платний і тільки для дітей які групі продовженого дня, але і там кажуть їжа не дуже...

Софіївська Борщагівка, Софіївська Борщагівський НВК (він тут один). Нічого не змінилося абсолютно. Причому попередній рік ми мали йти за програмою Клопотенка. Діти не задоволені! Дають часто "собачу кашу", яка мабуть гірша за тюремну.

Як виглядають страви: меню в шкільних їдальнях

Депутат Полтавської міськради Вікторія Лоза промоніторила меню в шкільних їдальнях і звернула увагу на високі ціни, але в цілому відзначила задовільну якість страв.

"У мене є питання - "Навіщо в шкільні їдальні завезли "золоті" яйця?"- пише вона в Facebook.

Лоза також порівняла вартість продуктів в шкільному меню з цінами в супермаркеті, і дійшла висновків - у магазинах все значно дешевше: "Нас всіх нахабно грабують!".

Також депутат опублікувала фото меню в шкільних їдальнях, в яких сніданок і обід обходиться по 35 гривень. Як видно, котлета з курячого філе, включена в один з варіантів меню, коштує 17,35 гривні, що досить дорого.

Як і чим годують у шкільних їдальнях (фото: facebook.com/pospolitak)