Так економити у вас не вийде: головні помилки в накопиченні коштів

Покладатися на силу волі

Здається, що це просто – щомісяця відкладати певну суму зі своїх доходів. Але, як правило, ця система працює далеко не завжди й життя постійно вносить свої корективи в намічений план. Виникають незаплановані витрати, несподівані обставини й ви вирішуєте пропустити один місяць. Але потім знову виникають витрати й сила волі вам точно не помічник. Не покладайтеся на неї, просто відкладайте потрібну суму чітко за планом, а найкраще – переводьте на накопичувальний рахунок, звідки не зможете зняти до зазначеного терміну.

Купувати тільки найдешевше

Найнеприємніший і безглуздий спосіб економити та відкладати кошти. Неякісний одяг або взуття швидко вийде з ладу, дешеві продукти приведуть до проблем зі здоров'ям, техніка буде швидко ламатися і в довгостроковій перспективі ви витратите набагато більше. Економити варто з розумом і шукати можливість витратити менше тільки там, де це дійсно вигідно.

Відкладати тільки після обліку всіх витрат на місяць

Ще одна стандартна помилка - відкладати ту суму, яка виявиться вільною в кінці місяця. На жаль, вільні суми після обліку всіх необхідних витрат на місяць практично ніколи не залишаються. Варто чітко позначити суму, яку ви можете відкласти без особливого збитку для свого бюджету і строго дотримуватися графіка відкладання коштів.

Ремонт відкладати "на потім"

Ми постійно відкладаємо "на потім" ремонт техніки, взуття, похід до лікаря. І це нам обходиться в результаті в кілька разів дорожче. Краще заплатити невелику суму за ремонт однієї деталі, ніж в авральному режимі віддати велику суму за капітальний ремонт. Не варто чекати, поки почне текти дах у вашому будинку, полетить холодильник або кран – ремонтуйте відразу, як тільки з'явилися перші ознаки проблеми.

Зберігати заощадження в банку, де отримуєте зарплату

Це дуже зручно і просто, оскільки можна швидко переказувати кошти з карти на карту. Але в цьому ж криється і мінус - ви швидко можете перевести їх назад і витратити. Відкрийте накопичувальний рахунок в іншому банку, не знімайте звідти кошти без крайньої потреби.

Відмова від задоволень

Не варто відмовляти собі буквально у всьому, щоб накопичити на свою мрію. Не відмовляйтеся від хорошого харчування, поїздок і захоплень, оскільки ви позбавите своє життя радості й будете почувати себе нещасними. Це призведе до того, що з'явиться бажання кинути економію. Залишайте суму на розваги та задоволення, навчиться розважатися з меншими витратами.