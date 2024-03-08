Экономист Павел Шеремета: Мало людей работает на государство, но все хотят пенсии от государства

– Что будет с пенсиями после войны? Можем ли мы сейчас это прогнозировать?

– Это зависит от того, сколько наших граждан вернется сразу после войны, ведь это наполнение и государственного бюджета, и пенсионного фонда. Пока оптимистический прогноз говорит о том, что вернется половина.

Каждый день затягивания войны уменьшает готовность возвращаться. Если брать перспективу немного дальше, то там ситуация немного хуже. У нас происходит очень серьезное старение нации. На одного пенсионера не хватает работающих людей. Это при нынешней солидарной пенсионной системе.

Вообще эта система устарела и странная, как остаток советского союза. Давно нужно было сделать то, что сделали наши соседи. Соответственно, у стран Западной Европы и США всегда это было - индивидуальная пенсионная система, то есть когда ты откладываешь себе на пенсию.

Для украинцев это болезненная тема, и власть это понимает. Но, к сожалению, ни одна власть так и не смогла провести пенсионную реформу. В результате у нас остается эта солидарная система. И перспективы для таких людей, как я, которые еще не на пенсии, но уже приближающиеся к этому, призрачны. Я уже не говорю о молодых людях.

Если не будет серьезного возвращения наших беженцев и если не будет увеличения нашего населения из-за притока иммигрантов, это создает серьезные вопросы на будущее.

Я рекомендую украинцам как можно скорее перейти к планированию собственной пенсии. Хотя мне сложно представить, что пенсии не выплачиваются. Но эта пенсия нам не понравится, как сегодня она не нравится пенсионерам.

Вы хотите иметь хорошую пенсию? Это ваша ответственность.

Сейчас меньшинство людей работает на государство. Тем не менее практически все ожидают от государства пенсии. Подождите! Время изменилось. Государство не должно нести эту ответственность. Меня критикуют за то, что я это говорю, но ведь я не государство. Оно может решить, что будет нести эту ответственность. Просто я знаю кое-что о состоянии финансов в Украине.

Соответственно, друзья, я говорю и себе, и вам, и нашим читателям, особенно молодым: забудьте о государственных пенсиях. Если я пол года проработал в правительстве, а остальное время - в частной экономике, то что мне должно государство? Ты всю жизнь работал в частном секторе, где твои сбережения?

Я думаю, что нас жизнь заставит перейти на индивидуальное финансирование пенсий. Это то, что делает весь развитый мир.

– Как можно откладывать на пенсию?

– Для этого есть отдельные узкие специалисты, потому что это серьезное дело, которое нужно исследовать. Готовясь к интервью, я посмотрел, что рекомендуют мои знакомые. Сейчас они говорят об ОВГЗ в гривнах, хотя в валюте тоже есть.

Доллар относительно стабильный. Соответственно, валюта является еще одной возможностью для обеспечения.

Ценные бумаги и драгоценные металлы могут быть также. Если бы в Украине был фондовый рынок, можно было бы говорить о корпоративных ценных бумагах, акциях и облигациях. Сейчас этого по разным причинам нет, а все-таки возможностью это возможно.

В недвижимость можно вкладывать, как сейчас, многие украинцы делают.

Я бы сюда добавил образование, хотя это считают расходом, а не инвестицией. Ввиду сложностей, в которых находится экономика Украины, финансирование образования будет перетекать к функции самих граждан.

Образование - это экзотический инструмент, но оно поднимает продуктивность страны. Это однозначно. Я инвестирую в свое образование и еще больше в образование своих детей. Потому что я хочу, чтобы они были глобальными и продуктивными.

Собственное здоровье - это тоже хорошая инвестиция. Иногда немного требует средств.

Важно также понимать, в какой пропорции вы инвестируете. Это - к специалистам. Поскольку все в мире меняется, проценты не постоянные, однако эксперты могут сформировать этот портфель.

Украинцам следует привыкать к таким словам тоже. Очень жаль, что такие вещи практически не преподают в школах. В мире финансовую грамотность преподают, это прямо один из ключевых предметов.

– Представим, что это интервью прочитал 40-летний человек, которому не так много до пенсии, однако он никогда не откладывал. Не поздно ли начать и в каких объемах это делать?

– Никогда не поздно. Я вижу, что война научила многих украинцев. Я много читал посты украинцев, которые здесь жили на широкую ногу, а потом: "Ой, а у нас ничего нет. А помощь маленькая".

Этот вопрос зависит от того, какие у вас доходы, какие расходы. Если сейчас я инвестирую в образование своих детей, то я меньше откладываю, потому что мне нужны эти средства для них.

Для себя я сделал такой вывод: я бы сказал, что 15-30% от дохода надо откладывать. Надо выработать внутреннюю дисциплину, что это неприкосновенный запас.

Если доходы позволяют откладывать больше, пожалуйста. Если жизнь требует больше расходов, тоже понятно. Но тогда нужно откорректировать, потому что ты некоторое время не откладывал.

Здесь есть еще один момент. Кредитование. Надо понимать, что кредит - это отрицательные сбережения, поскольку вы должны банку. С этим следует быть осторожно. Смотрите на свою способность возвращать эти кредиты.

Я ценю людей, живущих по принципу не брать кредиты вообще. В 2008-й год я зашел с кредитом. В 2022-й год я зашел без кредита. Второй вариант мне понравился больше, несмотря на войну.

Экономист Павел Шеремета призывает украинцев самостоятельно финансировать собственную пенсию (иллюстративное фото: Getty Images)

– Что такое частные пенсионные фонды? Как они работают и можно ли им доверять?

– У нас почти ничего нет, трудно что-то сравнивать. Частные пенсионные фонды должны делать какие-либо предложения. Я должен быть для них интересным клиентом, но они, кажется, не очень активны.

В Украине есть социальный феномен о низком уровне доверия, это известно. Это тоже наверняка наследие советского союза. Потому что те, кто доверял, погибал первым.

С этим нужно работать. Молодое поколение уже не должно расти в низком уровне доверия. Пусть тогда эти фонды объединяются и что-то делают для того, чтобы изменить отношение молодежи.

Интересное дело происходит в маленьких общинах с муниципальным пенсионным фондом. Это люди, которых вы знаете. Соответственно, если вы знаете, что у них есть склонность напиваться и воровать, то туда средства вы не понесете.

А если вы знаете, что вот хороший хозяин, то к нему доверие было бы выше и к его фонду тоже. То есть я больше верю в такие низменные структуры, сетевые.

Обычный уровень сбережений в мире 25-30%. В Украине он составляет 13%. А в Китае - 45%. Они экономят как неистовые.

У меня был знакомый кореец с тремя дипломами о лучшем образовании. Однажды в пятницу мы с друзьями решили выпить кофе. Он говорит: "Я не пойду". Хотя в глазах видно, что хочет (смеется).

Почему? Потому что он исчерпал свой бюджет на кофе на этой неделе. Вот такая культура.

– Подытожим наш разговор. Какой главный месседж вы хотите выделить?

– Идея капитализма и свободного рынка состоит в том, чтобы у молодых людей был выбор. Вы можете тусить и развлекаться, а вы можете экономить эти средства. Это ваши персональные вопросы.

Мы остаемся демократами и либералами. Экономить или нет - это ваша ответственность, но лучше экономить (смеется).