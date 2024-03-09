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Экономист назвал сумму, которую следует ежемесячно откладывать из зарплаты

Сколько нужно откладывать денег (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

В случае непредвиденных ситуаций или расходов следует иметь свою финансовую подушку. Такие сбережения помогут быть готовы к различным расходам, которые могут не вписываться в ваш ежемесячный бюджет.

Экономист Павел Шеремета в интервью РБК-Украина (проект Styler) сказал, сколько нужно откладывать от своего дохода.

Сколько нужно экономить

Прежде всего, эксперт отмечает, что никогда не поздно начать экономить деньги. Вопрос состоит только в том, в каком объеме это делать.

"Этот вопрос зависит от того, какие у вас доходы, какие расходы. Для себя я сделал такой вывод: я бы сказал, что 15-30% от дохода надо откладывать . Надо выработать внутреннюю дисциплину, что это неприкосновенный запас", - советует Шеремета. .

В то же время, если ваши доходы позволяют экономить больше, делайте это. А если жизнь требует больше расходов, относитесь к этому с пониманием. Но тогда нужно откорректировать состояние финансовой подушки, потому что определенное время сбережений не было.

Экономист также добавляет, что кредитование в банках - это то, что можно было бы отложить.

"Надо понимать, что кредит - это негативные сбережения, поскольку вы должны банку. С этим стоит осторожно. Смотрите на свою способность возвращать эти кредиты. Я ценю людей, которые живут по принципу не брать кредиты вообще", - говорит он.

Сколько экономят в мире и Украине

По словам эксперта, нормальный уровень сбережений в мире составляет 25-30%. В Украине он составляет 13%, а в Китае – 45%.

"У меня был знакомый кореец с тремя дипломами о лучшем образовании. Однажды в пятницу мы с друзьями решили выпить кофе. Он говорит: "Я не иду". Хотя в глазах видно, что хочет (смеется) . Почему? Потому что он исчерпал свой бюджет на кофе на этой неделе. Вот такая культура", – рассказывает Павел.

 

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