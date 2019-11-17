Екологічна катастрофа з озером Світязь: знайдено несподіване рішення (фото)

Українське озеро Світязь, яке є популярним природним туристичним об'єктом на території західної частини України, стало висихати та істотно зменшилася в розмірах. У зв'язку з цим активісти та екологи забили тривогу – була створена петиція, спрямована на порятунок природного надбання України. Про це користувач мережі Олександр Козак написав в групі "Озеро на Панча (Качки)" у Facebook.

Він звернувся до небайдужих українців з проханням про допомогу врятувати озеро. За його словами, воно з кожним днем стає все дрібніше. Вода вже відійшла від берега на 10 метрів.

"Хтось каже, що причиною обміління озера є кліматичні умови, хтось звинувачує кар'єр у Білорусі, що вони викачують воду, хтось просто чиновників і підприємців. Говорять багато, а нічого не роблять, в той час, як озеро вмирає", - написав Козак.

Озеро Світязь в 2019 році (фото: facebook.com)

Він уточнив, що фахівці в області водних ресурсів називають однією з головних причин зламані шлюзи. На Шацьких озерах їх 5, 3 з них не працюють. Кошти обіцяли виділити, а їх так і немає, замість того лежать мішки з піском.

"А рятувати озеро треба негайно, поки воно не замерзло! Інакше загинуть живі організми - риби, жаби, а значить потім буде нічого їсти птахам і буде велика кількість комарів! Все взаємопов'язане!", - зазначив Олександр.

Була створена петиція, завдяки якій суспільство звернуло увагу на проблему. Але для порятунку Світязя необхідно набрати 25 тисяч підписів, щоб з катастрофою розбиралося вищий уряд. Тому Козак просить усіх, кого хвилює ця катастрофа, підписати петицію.

Світязь висихає (скріншот: facebook.com)

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