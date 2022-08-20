Їхав фотографуватися: полонений окупант розповів, як опинився в Україні (відео)

Так, окупант Ярослав Нещенко був захоплений у полон українськими захисниками під час одного із боїв. Зазначається, що він родом із міста Свердловська Луганської області.

За його словами, його на фронт начебто заманили обманом.

Він зазначив, що прийшов до військкомату по повістці, але не збирався воювати. Він сподівався просто пофотографуватися і поїхати додому. Однак, він додав, що мав із собою вже речі першої необхідності.

"Мені прийшла повістка. Я прийшов у військкомат і все…звідти поїхав. Не хотів воювати, тому що сказали - поїдемо сфотографуємося і все. Ну, ось фотосесія, типу навчання там…", - розповів полонений.

Нещенко розповів, що "мобілізовані" чоловіки з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей масово гинуть на полі бою.

До того ж тих, кого вдалося повернути із полону, російські військові знову кидають у бій як "гарматне м'ясо".