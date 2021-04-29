У Єгипті археологи виявили загадкові гробниці: їм більше 8000 років

У Єгипті археологи в Кум Аль-Халджі, який знаходиться в 150 км від Каїра, знайшли 110 гробниць. Їх вік становить понад 8 тисяч років. При цьому в них знаходилися людські останки дорослих і дітей.
Про це повідомляє Міністерство туризму і старожитностей Єгипту на своїй сторінці в Facebook.
Вчені також знайшли стародавнє похоронне обладнання та предмети кераміки.
У Єгипті археологи знайшли стародавні гробниці і артефакти (фото: facebook.com/moantiquities)
Гробниці, які знайшли археологи, відносяться до трьох різних цивілізацій, а більша частина з них - до додинастичного періоду (з 6000 по 3150 року до н.е.).
У Єгипті археологи знайшли стародавні гробниці і артефакти (фото: facebook.com/moantiquities)
Цікаво, що гробниці являють собою ями, які вирізали в піщаному шарі. Людей ховали певним способом, їм згинали ноги і обличчя завжди дивилося на захід. Також знайшли останки немовляти, якого поховали в глиняній вазі.
У Єгипті археологи знайшли стародавні гробниці і артефакти (фото: facebook.com/moantiquities)
Вченим вдалося знайти також печі, прикраси, посуд і різні амулети, деякі з яких зробили з напівкоштовних каменів і прикрас.
У Єгипті археологи знайшли стародавні гробниці і артефакти (фото: facebook.com/moantiquities)
Нагадаємо, під Львовом знайшли унікальний меч, якому понад 1500 років. Артефакт виявили біля села Малі Підліски під час досліджень на місці майбутньої Північної об'їзної дороги Львова.
Раніше під Тернополем археологи виявили стародавнє поховання приблизно III тисячоліття до нашої ери.