В Єгипті 12-річний українець втратив руку через акулу: виявилося, що там годували риб

На єгипетському курорті Шарм-ель-Шейх акула атакувала українців під час сноркелінгу (занурення з аквалангом). Постраждали жінка, дитина і їхній інструктор. 12-річний хлопчик втратив руки нижче ліктя. Тепер же з'ясувалися несподівані подробиці страшного інциденту.

Трагедія сталася в заповіднику Рас-Мухаммед. Що відомо про стан української сім'ї, йдеться в сюжеті ТСН.

Стан хлопчика оцінюється як важкий. Мама і інструктор, що також стали жертвами акули, почувають себе краще. Дитину готують до чергової операції.

Сім'я купила екскурсію на яхті зі сноркелінгом. У туропетара кажуть, що такі занурення в регіоні заборонені вже рік. І їхні клієнти купили послугу у місцевого агентства.

В місці, де стався напад, ніхто не пірнає. Човни припливають туди, щоб годувати риб. Саме це могло привернути акул, вважають експерти. Тепер там обмежена робота пляжів, а фахівці перевіряють берегову лінію.

Адже в 2010-му в Шарм-ель-Шейху сталася серія атак акул. Тоді постраждало четверо людей - українець і росіяни тоді отримали травми, а німкеня - загинула. Серед версій говорилося про занадто теплу воду, яка привернула акул, або про людську діяльність - дайвери часто підгодовували риб.

В Єгипті на курорті акула напала на українців (відео: ТСН)

Нагадаємо, що на курорті в Єгипті під час сноркелінгу постраждала 12-річна дитина з України, її мати і інструктор. Вони зараз знаходяться на лікуванні в Єгипті, а в Державному агентстві з розвитку туризму України звинувачують місцевих туроператорів, що продають екстремальні тури.