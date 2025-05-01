Ефросинина показала неприемлемые переписки Билоуса со студентками и призвала его уволить (фото)

"Андрей Белоус, преподаватель КНУТКиТ им. Ивана Карпенко-Карого, художественный руководитель-директор Молодого театра, плетет сетки, чтобы удовлетворять свои извращенные потребности в совершении насилия над женщинами", - написала она.

Маша показала кадры переписки Белоуса со студентками, среди которых были несовершеннолетние. Преподаватель присылал интимные фото девушкам и склонял их к сексуальным отношениям. По словам ведущей, одной из девушек на момент коммуникации не было и 18 лет.

"Вчитайтесь в эти скрины. Ужасают? Замечу, среди студенток и актрис, с которыми "работал" Белоус, были и несовершеннолетние. Скрин с его гениталиями именно из переписки с РЕБЕНКОМ - девушке не было 18-ти!!! И это лишь верхушка айсберга", - подчеркнула она.

Что Белоус писал студенткам (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведущая отметила, что подбираться к новым "жертвам" ему помогала ассистентка. Он использовал свое служебное положение, чтобы склонять девушек к интиму. В частности обещал перспективы и менторство.

"Белоус принуждал девушек к сексуальной связи с ним. "Прорабатывать" девушку он мог неделями, месяцами, а иногда и годами, чтобы она "созрела", - рассказала Маша.

Андрей Белоус (скриншот)

Напомним, первые обвинения в адрес режиссера появились в январе. Тогда студентка театрального университета заявила, что преподаватель присылал ей непристойные сообщения и требовал интимные фото. Впоследствии более 40 человек подтвердили похожие случаи.

Сначала высшее учебное заведение не комментировало скандал, однако впоследствии отстранил Билоуса на время расследования. По заявлениям 4-х пострадавших полиция ведет расследование. В "Молодом театре" 46 сотрудников выступили с призывом уволить режиссера.

В КГГА сообщили, что без решения суда не могут отстранить Билоуса. Однако после открытия уголовного производства и акций протеста в Киеве и Львове он отстранил себя заявлением от исполнения обязанностей в театре. Однако 14 марта вернулся к работе. А недавно ему присвоили ученое звание доцента кафедры.

"Директор Департамента управления культуры КГГА Сергей Анжияк настаивает, что оснований для увольнения нет", - отметила ведущая.

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Сам режиссер отверг обвинения, назвав их частью спланированной кампании, направленной на его устранение и захват контроля над театром.

Маша поддержала девушек из Молодого театра, по ее словам, они находятся в состоянии отчаяния, но настроены бороться до конца.

Она призвала директора Департамента культуры КГГА Сергея Анжияка и мэра Киева Виталия Кличко принять все необходимые меры для освобождения Андрея Белоуса.

"На сайте КГГА, господин мэр, давно размещена петиция. Прошу не игнорировать ее! Я внимательно буду следить за процессом увольнения Андрея Билоуса", - подытожила свое сообщение телеведущая.