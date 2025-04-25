ua en ru
Пт, 25 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Злоупотребление и бездействие: актеры в петиции требуют увольнения Билоуса и Анжияка

Пятница 25 апреля 2025 21:04
UA EN RU
Злоупотребление и бездействие: актеры в петиции требуют увольнения Билоуса и Анжияка Фото: Андрей Белоус (ilkiv-viktoria/blogspot.com)
Автор: Татьяна Веремеева

В Киеве актеры инициировали петицию с требованием уволить Андрея Билоуса и Сергея Анжияка - из-за обвинений в злоупотреблении властью, бездействии и покрывании системных нарушений.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на петицию.

Системные злоупотребления и психологическое давление

Петицию опубликовала актриса "Молодого театра" Виктория Ромашко. За два дня ее подписали более 250 человек. Автор призывает поддержать документ всех, кто "не согласен с тем, что злоупотребление властью, пренебрежение к достоинству и покрывание нарушений остаются безнаказанными".

В тексте петиции говорится о десятках актрис, которые засвидетельствовали годы психологического давления и действий, которые воспринимаются как сексуальные домогательства со стороны директора-художественного руководителя театра Андрея Билоуса. Несмотря на многочисленные публичные обращения, он до сих пор занимает должность.

Критика чиновника

В документе также упомянут директор Департамента культуры КГГА Сергей Анжияк. Его обвиняют в бездействии - несмотря на выводы внутренней комиссии, которая рекомендовала расторгнуть контракт с Билоусом.

Анжияк публично заявлял, что не имеет правовых оснований для увольнения. Однако, по словам авторов петиции, такие основания были - игнорирование рекомендаций называют свидетельством прикрытия нарушений.

Ситуация в театре

"Коллектив, который поддержал пострадавших, работает в атмосфере неопределенности. Часть заявительниц сообщает об эмоциональном давлении, страхе, профессиональной уязвимости. После марта 2025 года Департамент культуры не объявил ни одной четкой позиции", - говорится в петиции.

Подписанты требуют:

  • немедленно расторгнуть контракт с Андреем Билоусом - на основании утраты доверия (п. 4.3.15 контракта);
  • уволить или принять отставку Сергея Анжияка - из-за бездействия.

Скандал в "Молодом театре"

Напомним, в январе 2025 года бывшая студентка София Сапожник обвинила Белоуса в сексуальных домогательствах. Впоследствии более 40 человек анонимно подтвердили похожие случаи. В феврале режиссера отстранили от работы на месяц, а полиция открыла уголовное производство по статье 153 УКУ (сексуальное насилие).

14 марта 2025 года режиссер Андрей Белоус возобновил исполнение обяза нностей директора-художественного руководителя Киевского национального академического "Молодого театра". Его возвращение произошло после завершения месячного отстранения, введенного на фоне обвинений в сексуальных домогательствах.

После возвращения Билоуса к работе, комиссия КГГА рекомендовала расторгнуть с ним контракт на основании утраты доверия. Однако Департамент культуры пока не принял окончательного решения.

Билоус заявил, что по состоянию на 14 марта, как и раньше, у Департамента культуры КГГА нет правовых оснований для отстранения или увольнения его с должности.

Возвращение режиссера вызвало возмущение среди общественности и работников театра, которые требуют справедливого расследования и обеспечения безопасной рабочей среды.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Мы готовы купить: Зеленский поручил получить согласие США по Patriot для Украины
Мы готовы купить: Зеленский поручил получить согласие США по Patriot для Украины
DAILY
Возвращались в ад: в 2022-м работники ЧАЭС добровольно уходили в оккупацию
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Возвращались в ад: в 2022-м работники ЧАЭС добровольно уходили в оккупацию