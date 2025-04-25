Злоупотребление и бездействие: актеры в петиции требуют увольнения Билоуса и Анжияка
В Киеве актеры инициировали петицию с требованием уволить Андрея Билоуса и Сергея Анжияка - из-за обвинений в злоупотреблении властью, бездействии и покрывании системных нарушений.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на петицию.
Системные злоупотребления и психологическое давление
Петицию опубликовала актриса "Молодого театра" Виктория Ромашко. За два дня ее подписали более 250 человек. Автор призывает поддержать документ всех, кто "не согласен с тем, что злоупотребление властью, пренебрежение к достоинству и покрывание нарушений остаются безнаказанными".
В тексте петиции говорится о десятках актрис, которые засвидетельствовали годы психологического давления и действий, которые воспринимаются как сексуальные домогательства со стороны директора-художественного руководителя театра Андрея Билоуса. Несмотря на многочисленные публичные обращения, он до сих пор занимает должность.
Критика чиновника
В документе также упомянут директор Департамента культуры КГГА Сергей Анжияк. Его обвиняют в бездействии - несмотря на выводы внутренней комиссии, которая рекомендовала расторгнуть контракт с Билоусом.
Анжияк публично заявлял, что не имеет правовых оснований для увольнения. Однако, по словам авторов петиции, такие основания были - игнорирование рекомендаций называют свидетельством прикрытия нарушений.
Ситуация в театре
"Коллектив, который поддержал пострадавших, работает в атмосфере неопределенности. Часть заявительниц сообщает об эмоциональном давлении, страхе, профессиональной уязвимости. После марта 2025 года Департамент культуры не объявил ни одной четкой позиции", - говорится в петиции.
Подписанты требуют:
- немедленно расторгнуть контракт с Андреем Билоусом - на основании утраты доверия (п. 4.3.15 контракта);
- уволить или принять отставку Сергея Анжияка - из-за бездействия.
Скандал в "Молодом театре"
Напомним, в январе 2025 года бывшая студентка София Сапожник обвинила Белоуса в сексуальных домогательствах. Впоследствии более 40 человек анонимно подтвердили похожие случаи. В феврале режиссера отстранили от работы на месяц, а полиция открыла уголовное производство по статье 153 УКУ (сексуальное насилие).
14 марта 2025 года режиссер Андрей Белоус возобновил исполнение обяза нностей директора-художественного руководителя Киевского национального академического "Молодого театра". Его возвращение произошло после завершения месячного отстранения, введенного на фоне обвинений в сексуальных домогательствах.
После возвращения Билоуса к работе, комиссия КГГА рекомендовала расторгнуть с ним контракт на основании утраты доверия. Однако Департамент культуры пока не принял окончательного решения.
Билоус заявил, что по состоянию на 14 марта, как и раньше, у Департамента культуры КГГА нет правовых оснований для отстранения или увольнения его с должности.
Возвращение режиссера вызвало возмущение среди общественности и работников театра, которые требуют справедливого расследования и обеспечения безопасной рабочей среды.
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