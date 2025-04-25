Злоупотребление и бездействие: актеры в петиции требуют увольнения Билоуса и Анжияка

В Киеве актеры инициировали петицию с требованием уволить Андрея Билоуса и Сергея Анжияка - из-за обвинений в злоупотреблении властью, бездействии и покрывании системных нарушений.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на петицию .

Системные злоупотребления и психологическое давление

Петицию опубликовала актриса "Молодого театра" Виктория Ромашко. За два дня ее подписали более 250 человек. Автор призывает поддержать документ всех, кто "не согласен с тем, что злоупотребление властью, пренебрежение к достоинству и покрывание нарушений остаются безнаказанными".

В тексте петиции говорится о десятках актрис, которые засвидетельствовали годы психологического давления и действий, которые воспринимаются как сексуальные домогательства со стороны директора-художественного руководителя театра Андрея Билоуса. Несмотря на многочисленные публичные обращения, он до сих пор занимает должность.

Критика чиновника

В документе также упомянут директор Департамента культуры КГГА Сергей Анжияк. Его обвиняют в бездействии - несмотря на выводы внутренней комиссии, которая рекомендовала расторгнуть контракт с Билоусом.

Анжияк публично заявлял, что не имеет правовых оснований для увольнения. Однако, по словам авторов петиции, такие основания были - игнорирование рекомендаций называют свидетельством прикрытия нарушений.

Ситуация в театре

"Коллектив, который поддержал пострадавших, работает в атмосфере неопределенности. Часть заявительниц сообщает об эмоциональном давлении, страхе, профессиональной уязвимости. После марта 2025 года Департамент культуры не объявил ни одной четкой позиции", - говорится в петиции.

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