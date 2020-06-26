У Єфремова стався серцевий напад: від "швидкої" відмовився

У російського актора Михайла Єфремова, який влаштував аварію зі смертельним наслідком, стався серцевий напад. Про це стверджує його адвокат. Проблеми зі здоров'ям виникли у артиста в четвер, 25 червня, але вранці 26 червня йому стало краще. Дуже дивно, що від медичної допомоги актор відмовився, він сказав своєму адвокатові не викликати "швидку".

Правозахисник зазначив, що вранці стан актора "трохи покращився, однак проблеми з самопочуттям змусили його відмовитися від планів відвідати могилу матері в річницю її смерті. Про це пише РИА Новости.

Також адвокат повідомив, що обговорював з актором і його дружиною можливість звернутися до слідчого з клопотанням про дозвіл поїхати на кладовище.

За словами захисника Єфремова, сам артист зараз дуже засмучений і пригнічений, він дуже переживає про те, що сталося.

Нагадаємо, що Єфремов на великій швидкості перетнув суцільну лінію і практично лоб в лоб зіткнувся з іншим автомобілем. Після аварії водія авто Сергія Захарова у важкому стані доправили в лікарню, де він помер.

Після ДТП Єфремов записав відео, в якому розкаявся за скоєне. При цьому сім'я загиблого відмовилася приймати вибачення і гроші від Єфремова.