Єфремов не сяде в тюрму: названа причина

Михайла Єфремова хочуть відправити на психолого-психіатричну експертизу, щоб встановити психологічні особливості актора, його психічний стан і мотиви його дій.

Про це Інтерфаксу розповіли правоохоронці.

Зараз, як відомо, Єфремов, який влаштував смертельне ДТП, перебуває під домашнім арештом. Йому заборонено виходити з дому, користуватися телефоном і інтернетом, спілкуватися зі ЗМІ. Акторові "світить" до 12 років в'язниці.

Але багато хто не вірять у те, що Єфремов отримає справедливе покарання за свій вчинок. І це попри те, що він постійно хамив оточуючим, влаштовував п'яні бешкети, і тільки з початку року отримав понад 50 штрафів за порушення ПДР.

Річ у тому, що Михайло Єфремов, як пише журналіст Олександр Роджерс, - це "татковий синок і мафіозний мажор". Ці ж фактори стануть причиною того, що за грати актор не сяде, впевнений блогер Олександр Горбунов, більш відомий як "Сталінгулаг".

"Ті, хто пророкує Єфремову якесь покарання, просто не розуміють правила, за якими живе країна. Йому нічого не буде. І не варто проводити паралель з історією Кокоріна і Мамаєва (російські футболісти, які отримали реальні тюремні терміни за дебош у ресторані – ред.), ніяким показовим судом тут і близько не пахне. Єфремов, на відміну від футболістів, виходець з потомственої інтелігенції, акторська династія, в російській поняттєвій ієрархії це десь поруч з генералом ФСБ і главою якоїсь невеликої, але поважної національності. А може навіть і вище", - написав Горбунов у своєму Insragram.

Таким як Єфремов, впевнений блогер, прощається практично все: і критика влади, і порушення законів, і епатажні витівки.

"Тому що за фактом, вони - єдині, кому влада хоче по-справжньому подобається. Виросли на їх фільмах, піснях, постановках, вчорашні хлопчаки з ленінградських вулиць зустрічаючись з іменитими акторами бачать в цих зустрічах підтвердження свого успіху. "У нас вийшло! Ті, на кого ми дивилися здалека, тепер сидять з нами за одним столом". Часом вони купують їх прихильність, іноді злегка чогось позбавляють за провини, але ніколи серйозно не карають. Тому що не буде їх, не з ким буде порівнювати себе", - резюмував Олександр.

Нагадаємо, що ввечері 8 червня Михайло Єфремов на Jeep Grand Cherokee виїхав на зустрічну і протаранив фургон. В результаті ДТП водій Lada отримав важкі травми і помер у лікарні.