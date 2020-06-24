Ефект від вирубки лісу на повені показали в простому відео

Багато хто вважає, що повені в Карпатах пов'язані з тим, що в регіоні вирубуються ліси. Простий експеримент на відео демонструє взаємозв'язок між вирубкою лісів і повенями.

Для експерименту взяли два похилих контейнери, один з них з рослинами, а другий тільки з грунтом. При цьому на них починають лити однакову кількість води. У контейнерах також є трубка, яка забезпечує вихід надлишкової води.

Як дерева захищають ґрунт (відео: videoman.gr)

На відео можна побачити, що контейнер без рослин не тримає майже ніякої води. При цьому на виході стікає вода з грунтом. Але з другого контейнера вийшло дуже мало води. Це наочно показує нам, що, серед іншого, рослини і дерева є захистом від великої кількості води.

Нагадаємо, що західні регіони України зараз страждають від повеней, які були викликані великою кількістю опадів. Багато річок вийшли з берегів. Затоплено сотні будинків. Рятувальники займаються евакуацією людей та ліквідацією наслідків стихії.

Потоп загрожує і мешканцям Тернопільської області. Річ у тім, що в Монастирському районі річка Дністер перелилася через дамбу і вже почала затоплювати село Коропець та Устя-Зелене. Рятувальники почали операцію з переселення місцевих жителів.