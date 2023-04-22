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Эффективно и безопасно: вот чем можно заменить средство для мытья посуды

Чем можно заменить моющие средства (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Сейчас в магазинах представлен обширный ассортимент химических средств для мытья посуды. Среди них есть гели и порошки и даже с разными запахами. Однако такие популярные средства можно заменить безопасными.

Чем можно заменить средства для мытья посуды - читайте на Styler ниже.

Почему стоит отказаться от магазинных средств

В общем, у магазинных гелей и порошков есть определенные недостатки. Во-первых, они стоят дорого.

Во-вторых, из-за проблем со здоровьем, например из-за аллергии, некоторые люди не могут использовать такие средства для мытья посуды.

Чем можно заменить

С загрязнениями на тарелках, чашках, стаканах, кастрюлях и сковородках отлично справляются простые продукты.

Хозяйственное мыло

Такое мыло отлично подойдет для мытья посуды. Нужно потереть мыло и разбавить теплой водой.

Далее в мыльный раствор окуните грязную посуду и оставить ненадолго. После этого его нужно вымыть и хорошо прополоскать чистой водой.

Сода

Сода безопасна для здоровья и служит отличным средством против микробов.

Таким средством можно отмыть любую кастрюлю и сковороду. Однако важно помнить, что содой нельзя мыть посуду с антипригарной поверхностью.

Уксус

Уксус эффективно удаляет пищу, пригоревшую в кастрюле. Также с помощью уксуса отлично отмывается любая стеклянная посуда.

Горчица

Горчицу необходимо насыпать на мочалку или тряпочку, потереть грязные места, а затем ополоснуть водой.

Ранее мы сообщали, в какой посуде безопаснее всего хранить пищу.

Также мы писали, что категорически запрещено делать на кухне.

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