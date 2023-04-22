Эффективно и безопасно: вот чем можно заменить средство для мытья посуды

Почему стоит отказаться от магазинных средств

В общем, у магазинных гелей и порошков есть определенные недостатки. Во-первых, они стоят дорого.

Во-вторых, из-за проблем со здоровьем, например из-за аллергии, некоторые люди не могут использовать такие средства для мытья посуды.

Чем можно заменить

С загрязнениями на тарелках, чашках, стаканах, кастрюлях и сковородках отлично справляются простые продукты.

Хозяйственное мыло

Такое мыло отлично подойдет для мытья посуды. Нужно потереть мыло и разбавить теплой водой.

Далее в мыльный раствор окуните грязную посуду и оставить ненадолго. После этого его нужно вымыть и хорошо прополоскать чистой водой.

Сода

Сода безопасна для здоровья и служит отличным средством против микробов.

Таким средством можно отмыть любую кастрюлю и сковороду. Однако важно помнить, что содой нельзя мыть посуду с антипригарной поверхностью.

Уксус

Уксус эффективно удаляет пищу, пригоревшую в кастрюле. Также с помощью уксуса отлично отмывается любая стеклянная посуда.

Горчица

Горчицу необходимо насыпать на мочалку или тряпочку, потереть грязные места, а затем ополоснуть водой.