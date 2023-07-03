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Эффективность не доказана. Вот список продуктов, польза которых переоценена

Эффективность не подтверждена. Эти продукты переоценены по полезности для здоровья
Автор: Наталия Коваль

Тренды на здоровый образ жизни и здоровое питание сделали еще более популярными суперфуды. Такой пище приписывали чуть ли не волшебные свойства и потрясающий оздоровительный эффект от небольшого количества съеденного. Однако на самом деле польза некоторых продуктов очень переоценена.

О том, какие продукты действительно переоценены по пользе, написали специалисты ресурса realbuzz.com.

Раньше мы писали о том, 3 продукта, которые "убивают" вашу печень.

Также читайте, какие продукты категорически не следует мыть.

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продуктиЗдоровое питание