Эффективность не доказана. Вот список продуктов, польза которых переоценена

Тренды на здоровый образ жизни и здоровое питание сделали еще более популярными суперфуды. Такой пище приписывали чуть ли не волшебные свойства и потрясающий оздоровительный эффект от небольшого количества съеденного. Однако на самом деле польза некоторых продуктов очень переоценена.
О том, какие продукты действительно переоценены по пользе, написали специалисты ресурса realbuzz.com.
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