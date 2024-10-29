Эффект с первого раза: косметолог показала комплекс упражнений, которые подтянут кожу лица

Комплекс упражнений

Эксперт советует делать мини-комплекс упражнений во время умывании один или два раза в день.

Нужно сначала нанести средство - это может быть пенка или гель для умывания. Его нужно разнести на всю зону лица, шеи и декольте.

Сначала нужно легкими движениями пальцев нажимать над ключицами.

Далее прорабатываем зону шеи мягкими движениями подушечками пальцев. После этого переходим на зону второго подбородка - глубоко прорабатываем косточками пальцев до ушей и вниз по шее.

Зону подбородка нужно будто вытягивать пальцами вниз.

"Прорабатываю жевательные мышцы, приоткрываем рот и двигаем из-под линии челюсти и до горы в глубину, это может быть больно", - говорит косметолог.

Зону межбровья и над бровью прорабатываем крючками пальцев от начала до конца.

В конце косточками пальцев групповыми движениями нужно проработать абсолютно весь лоб. Завершить комплекс упражнений необходимо легкими поглаживающими движениями поверхности лица.

Вышеупомянутые упражнения могут быть полезны для подтягивания контура лица и улучшения тонуса кожи. Следует делать упражнения регулярно, лучше - ежедневно, для достижения видимых результатов.

Сочетание здорового образа жизни, правильного питания и применения средств по уходу за кожей может значительно улучшить состояние лица.