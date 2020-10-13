ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Без їжі і води: в "Борисполі" покинули українців, які летіли з Туреччини в Харків

Київ, Вівторок 13 жовтня 2020 16:40
Без їжі і води: в "Борисполі" покинули українців, які летіли з Туреччини в Харків
Українці застрягли в аеропорту "Бориспіль" (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Українці застрягли в аеропорту "Бориспіль" і чекають рейс на Харків

В ніч з 12 на 13 жовтня в Харкові через сильний туман не зміг приземлитися літак Azur Air Ukraine, який летів з турецької Анталії. Після декількох кіл він відправився в аеропорт "Бориспіль". З першої години ночі люди сидять без їжі і води.

Людям сказали, що рейс до Харкова буде о 10:00, але його весь час переносять, хоча туман у Харкові вже розвіявся. Схоже, що літака немає, і він полетів в інший бік. Про це повідомляє Telegram-канал "Труха Харків".

Без їжі і води: в &quot;Борисполі&quot; покинули українців, які летіли з Туреччини в Харків

Українці застрягли в аеропорту "Бориспіль" (фото: Telegram-канал "Труха Харків")

Серед пасажирів знаходиться багато дітей. Люди скаржаться на те, що в кафе аеропорту "Бориспіль" завищені ціни. Вартість чаю становить 65 гривень, а за кавою вже просять 90. Щоб з'їсти бутерброд, потрібно заплатити 115 гривень.

Без їжі і води: в &quot;Борисполі&quot; покинули українців, які летіли з Туреччини в Харків

Українці застрягли в аеропорту "Бориспіль" (фото: Telegram-канал "Труха Харків")

Варто зазначити, що в Харкові цей літак чекають інші українці, які вже мали б відпочивати в Туреччині.

Нагадаємо, єдиний вижив під Чугуєвом В'ячеслав Золочівський розповів про останні хвилини на борту Ан-26. За словами курсанта Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба, на борту паніки не було до останнього моменту.

Раніше ми писали про те, що в Одесі літак ВПС США здійснив екстрену посадку в аеропорту Одеси. Під час польоту у нього відмовив один з чотирьох двигунів.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя аэропорт БориспольЛітак
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся