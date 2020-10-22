Єдина донька і самовідданий рятувальник: деталі аварії з підполковником ДСНС

Рано-вранці 21 жовтня в автомобіль ВАЗ влетів джип на трасі Київ-Харків-Довжанський. В "Ланосі" перебували 41-річний підполковник ДСНС Дмитро Азаренков і його 15-річна донька Анастасія. У джипі за попередніми даними було дві людини – син колишнього керівника поліції метрополітену Харкова 21-річний Дмитро Габишев і невідомий драйвер.

Дмитро Азаренков і його донька померли на місці аварії від отриманих травм. Дмитро Габишев стверджує, що автомобілем керувала інша людина, бо його ще рік тому позбавили прав. Про це пише видання OBOZREVATEL.

За деякими даними, за кермом джипа міг перебувати Владислав Кондратенко, 1999 року народження. Ця інформація перевіряється. Очевидці ДТП стверджують, що обидва хлопці були п'яні. Габишев був позбавлений прав на водіння автомобіля за їзду напідпитку. Коли приїхала поліція, його друга вже не було, і він стверджував, що той утік. Однак там вже знаходився його батько – Олександр Габишев, який радив синові нічого не розповідати патрульним.

Азаренкови жили в селищі Липці під Харковом. Цю родину тут добре знають і відгукуються дуже тепло.

"Він багато років працював рятувальником. Дуже хороша людина. Всі вихідні, всі свята на роботі. І цього ранку він їхав на роботу, а доньку підвозив на навчання. Дмитро такий безвідмовний. Всі знали, що до нього можна звернутися, він тут же встане і піде допомагати. Він не пив навіть на Новий рік, бо знав, що може доведеться працювати", - розповіла Олена Маметова, знайома родини.

Анастасія – єдина донька Люби та Дмитра. У родині дуже любили тварин і на сторінках Насті та її мами багато фотографій з котами та собаками.

"Вона, як зірочка, у них єдина дочка, яку вони любили й леліяли. Мама їй була, як подружка, батька вона дуже любила. Це таке горе, як Люба все це переживе, я не уявляю", - додала Маметова.

Вона розповіла, що сім'я дуже любила свій будинок за містом, намагалися туди потрапити на вихідних, доглядали за квітами та виноградником.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Києвом над породіллею знущалися в "швидкій".

А також розповідали про те, що під Харковом автомобіль розчавив маленьких братів-близнюків.