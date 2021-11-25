Однушка біля костелу та особняк під Києвом з "дірою" у спальні: як виглядає житло Влада Ями (відео)

Влад Яма має апартаменти в престижній висотці в центрі Києва, а також двоповерховий заміський особняк з місцем для барбекю на дворі та великою галявиною, де з сином ганяє м'яча. Журналісти з'ясували, як виглядає нерухомість знаменитого 39-річного українського хореографа і телеведучого.
Про це йдеться в програмі "Викриття" на телеканалі Live.
Як вказується у виписці прав на нерухомість, площа однокімнатної квартири Ями в новомодному ЖК "Нью-Йорк" всього 45 "квадратів", але розташована вона недалеко від костелу Святого Миколая і Володимирського ринку.
У Києві у Влада Ями однокімнатна квартира в ЖК "Нью-Йорк" (фото: скріншот)
Згідно з даними на сайтах продажу нерухомості в Києві, подібні "однушки" з ремонтом і оздобленням можуть обійтися власнику приблизно в 1,5-2 мільйони гривень.
З вікон цих апартаментів танцівника відкривається чудовий вид і захоплююча панорама на столицю.
Сам же інтер'єр квартири виконаний в темній гамі, теракот переважає в кухні-студіо, спальня виконана в бордових відтінках. У передній на великій шафі-купе зображений силует танцюриста.
Як виглядає "однушка" Ями в престижному житловому комплексі (фото: скріншот)
А ось за містом у сім'ї зоряного хореографа будинок значно більший - недалеко від Києва по Одеській трасі в селищі Рославичі на території котеджного містечка "Березовий гай" на ділянці майже 8 соток розташований особняк на два поверхи.
Заміський маєток Влада Ями в селищі Рославичі (фото: скріншот)
Як зізнавався сам Яма, вони з дружиною Ліліаною і сином Леоном підшукували собі місце для заміського будиночка довго, і нинішнім рішенням дуже задоволені.
Двоповерховий будинок Ями з великою галявиною і місцем для барбекю (фото: скріншот)
Так, на ремонт пішов рік, включаючи й нерви, зате кожну деталь і дрібницю в інтер'єрі сім'я ретельно продумувала, і навіть дещо фарбувала сама.
Заміський маєток сім'ї Влада Ями (фото: скріншот)
Внутрішнє оздоблення особняка виконана в стилі лофт. До речі, в будинку практично всі світильники авторські - вони виконані в оригінальній формі (терка для моркви, крани для води...)
Авторські світильники на кухні (фото: скріншот)
На 1-му поверсі розташована кухня і вітальня з каміном.
На 2-му поверсі - дитяча Леона, прикрашена футбольним стадіоном.
Дитяча сина Ями (фото: скріншот)
У спальні Влада і Ліліани можна помітити досить цікаве інтер'єрне рішення: ванна посеред кімнати та декоративна діра в стіні біля туалетного столика.
Спальня Ями з дружиною з незвичайним дизайнерським інтер'єром (фото: скріншот)
У сусідній кімнаті розташований робочий кабінет Влада, виконаний в стилі "індастріал".
Кабінет Влада Ями (фото: скріншот)
Оскільки Яма - великий любитель смажити стейки, на дворі організували спеціальне місце для барбекю. А ще на величезній галявині він з сином грає у футбол.
Тут сім'я збирається з друзями і близькими для барбекю (фото: скріншот)
Пересувається Влад між двома домашніми локаціями - заміською та столичною - на люксовому позашляховику Mercedes Benz GLE 250, ціна якого нині становить щонайменше 1,5 мільйона гривень.
Відео: якою нерухомістю володіє Влад Яма
Раніше повідомлялося, що Влад Яма розповів про своє дитинство, кохану дружину та складний характер сина, а також згадав, як отримував стусани в школі.
Додамо також, нещодавно Влад Яма зізнався, чи повернеться в наступному сезоні "Танців" на паркет в якості учасника.