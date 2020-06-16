Ця їжа несе загрозу для здоров'я: може викликати онкологію

Лікарі назвали продукти, які підвищують ризик розвитку раку
На стан здоров'я людини суттєво впливають ті продукти, які людина вживає в їжу. Є такі, які до смаку багатьом людям, але на жаль, вони несуть загрозу для організму і можуть викликати серйозні захворювання.
Американське онкологічне товариство випустило нові рекомендації з харчування і фізичної активності для профілактики раку. Вчені назвали продукти, які підвищують ризик розвитку онкологічних захворювань, пише видання WomenEL.
Як зазначають медики, регулярне вживання цих продуктів безпосередньо пов'язано з підвищеним рівнем захворюваності на рак.
Крім того, в онкологічному товаристві дали рекомендації про здоровий спосіб життя і фізичні навантаження.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені назвали найбільш корисний вид спорту.
А також розповідали про те, що українські лікарі пояснили, як розпізнати симптоми раку мозку і хто в групі ризику.
Автор: Анна Шиканова