Эта еда несет угрозу для здоровья: может вызывать онкологию

Врачи назвали продукты, которые повышают риск развития рака
На состояние здоровья человека существенно влияют те продукты, которые человек употребляет в пищу. Есть такие, которые по вкусу многим людям, но к сожалению, они несут угрозу для организма и могут вызвать серьезные заболевания.
Американское онкологическое общество выпустило новые рекомендации по питанию и физической активности для профилактики рака. Ученые назвали продукты, которые повышают риск развития онкологических заболеваний, пишет издание WomenEL.
Как отмечают медики, регулярное употребление этих продуктов напрямую связано с повышенным уровнем заболеваемости раком.
Кроме того, в онкологическом сообществе дали рекомендации о здоровом образе жизни и физических нагрузках.
Напомним, ранее мы писали о том, что ученые назвали самый полезный вид спорта.
А также рассказывали о том, что украинские врачи объяснили, как распознать симптомы рака мозга и кто в группе риска.
Автор: Анна Шиканова