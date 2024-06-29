"Есть только две". Парикмахер раскрыла всю правду о "натуральных" красках для волос

Что нужно знать о красках для волос

В чем разница между аммиачными и безаммиачными красками?

Существование стойких красок для волос без аммиака может заставить вас думать, что они лучше. Однако покраска на основе аммиака на самом деле гарантирует меньшее повреждение волос со временем.

Для стойкого окрашивания аммиак защищает структуру волос лучше, чем безаммиачная краска. Безаммиачные краски не обладают резким химическим запахом. Они не улетучиваются после завершения окрашивания. Они остаются на ваших волосах даже после промывания шампунем и водой. Вызывают длительное повреждение структуры волос.

По словам эксперта, аммиачные краски придают наиболее яркие цвета. Они открывают кутикулы волос, позволяют красителям, окисляющим волосы безопасно проникать в пряди. Также они прекрасно замаскируют седину.

Для справки

Аммиак = это химическое вещество, которое обеспечивает щелочность и повышает pH красок для волос. Он слегка набухает (поэтому тонкие волосы всегда кажутся более густыми) и позволяет большему количеству молекул красителя проникать внутрь волосяного стержня. Аммиак является очень маленькой молекулой, которая быстро смывается с волос. Аммиак вызывает меньшее повреждение волос, чем его альтернативы в длительном периоде.

Краски для волос без аммиака используют другие химические вещества. Они близки родственники аммиака и включают моноэтаноламин (MEA) или аминометилпропанол (AMP).

Они больше по размеру, чем аммиак. MEA и AMP не набухают в волосах и, следовательно, не позволяют краске проникать глубоко в волосы, так что ваши результаты могут быть далеко не идеальными.

МЭА и АМФ не так быстро испаряются, не так сильно пахнут и смываются с волос дольше аммиака.

MEA и AMP являются гораздо большими молекулами, чем аммиак, поэтому они не так летучи. Это значит, что они остаются в цвете, и вы не так сильно ощущаете их запах.

"МЭА и AMP пахнут не так резко, но действуют так же, как аммиак. Все окислительные краски для волос щелочные, не имеет значения, являются ли MEA, AMP или аммиак. Важен окончательный pH краски для волос", - резюмировала Руслана.