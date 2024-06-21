ua en ru
Пт, 21 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Есть обида из-за денег". Известный ведущий высказался о Потапе и Каменских

Пятница 21 июня 2024 20:51
UA EN RU
"Есть обида из-за денег". Известный ведущий высказался о Потапе и Каменских Женя Фешак с Потапом и Настей Каменских (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Известный радиоведущий Женя Фешак признался, общается ли со звездными супругами Настей Каменских и Потапом.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью генерального продюсера Люкс ФМ для телеканала "Дім".

Подробности

По словам Фешака, он не знает, что происходит с продюсером и певицей.

Некоторые поступки Потапа и Насти, говорит Евгений, его самого удивляют и возмущают. Несмотря на это, Женя отмечает, что как люди они классные.

"Я не знаю, что там с ними происходит. Некоторые вещи меня возмущают, некоторые удивляют. Для чего они делаются - я не понимаю... Что сейчас происходит - я не знаю, вполне возможно, что у него такой маркетинговый ход", - отметил радиоведущий.

Генеральный продюсер Люкс ФМ также отметил, что рэпер отдалился от своих бывших коллег и подопечных, и даже заблокировал некоторых из них в соцсетях.

&quot;Есть обида из-за денег&quot;. Известный ведущий высказался о Потапе и Каменских

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Фешак считает, что среди этих людей есть те, кто обижен на исполнителя.

"Я думаю, что прежде всего у его бывших коллег есть к нему обида на деньги. Он был тем, кто держал все это, я думаю, что у ребят из группы Moзgi большая доля обиды на финансовой почве", - предположил радиоведущий.

Евгений также не понимает, почему Потап не распустил группу. Несмотря на то, что сам продюсер находится за границей, в коллективе есть другие участники, которые могли бы продолжать выступать и зарабатывать деньги.

Недавно Настя Каменских высказалась об ошибках и прощениях.

Также блогер Богдан Беспалов заявил, что Потап закрутил роман с подругой Каменских.

Читайте РБК-Украина в Google News
Настя Каменских Потап Звезды шоу-бизнеса
NEWS
Украина получит первый транш от замороженных активов России до конца лета
Украина получит первый транш от замороженных активов России до конца лета