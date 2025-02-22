Есть в каждом доме: 4 продукта, которые часто едят долгожители мира

Жители "голубых зон", где люди живут дольше всех, раскрыли свой секрет долголетия. Как оказалось, ежедневно в их рационе есть листовая зелень, которая способна влиять на продолжительность жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Blue Zone .

Что едят долгожители

Исследователь Дэн Бюттнер рассказал, что диета "голубая зона" - это растительный режим, который сосредотачивается на цельных, необработанных, насыщенных питательными веществами и клетчаткой продуктах. Основан на пищевых привычках регионов, где люди живут больше других и не болеют.

Жители голубых зон имеют легкий доступ к свежим местным фруктам и овощам, как правило, органическим и не содержащим пестицидов.

В результате исследования обнаружили, что листовая зелень является лучшей пищей для длительной жизни. Сюда относится шпинат, капуста, свекла и мангольд.

Исследования показали, что люди среднего возраста, которые потребляли чашку вареной зелени ежедневно, имели вдвое меньше шансов умереть в течение следующих четырех лет, чем те, кто не ел зелень.

Почему эти растения так необходимы

Листовая зелень - это суперпродукты, наполненные жизненно важными питательными веществами и множеством пользы для здоровья. Они могут уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний, борются с определенными видами рака и уменьшают вероятность диабета 2 типа.

Они также являются благом для пищеварения, благодаря определенному содержанию сахара, который питает полезные кишечные бактерии. Кроме того, благодаря богатым запасам кальция и витамина К они играют важную роль в укреплении костей.

Они могут даже снизить риск рака, поскольку содержат каротиноиды.

Что еще едят долгожители

Принятие диеты "голубой зоны" означает, что 95% потребляемой пищи должно быть растительного происхождения. Ограничьте потребление животного белка небольшой порцией ежедневно, а вместо этого добавьте в пищу больше бобов, листовой зелени, фруктов, орехов и семян.

Также рекомендуются цельные зерна. В четырех из пяти голубых зон люди потребляют мясо, но в умеренных количествах, часто рассматривая его как еду для особых событий.

Сведите к минимуму потребление коровьего молока и молочных продуктов, таких как сыр, сливки и масло. Ограничьте потребление яиц не более трех в неделю. Ешьте не менее полстакана вареных бобов.