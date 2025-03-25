Джуд Лоу "засветился" в образе Путина: первые фото со съемок фильма "Волшебник Кремля"

Так, на съемочной площадке Лоу предстал в гриме, который воплощает внешность российского диктатора. Он был одет в костюм с желтым галстуком, лакированные ботинки и черный плащ. Рядом с ним стоят актеры в образах дипломатов и лидеров других стран.

Что известно о фильме "Волшебник Кремля"

Будущий политический триллер французского режиссера Оливье Ассаяса основан на одноименном бестселлере итальянского писателя Джулиано да Эмполи. Книга охватывает период прихода Путина к власти, Второй чеченской войны, трагедии подводной лодки Курск и Оранжевой революции в Украине.

Фильм расскажет о вымышленном персонаже Вадиме Баранове - увлеченном художнике, который неожиданно становится пиарщиком сотрудника ФСБ (бывшего КГБ) Владимира Путина в начале его политической карьеры.

Баранов, работая в самом сердце российской власти, смешивает правду с ложью, новости с пропагандой, управляя обществом, как одним большим реалити-шоу. Прототипом этого персонажа считается бывший помощник главы РФ Владислав Сурков.

Баранова сыграет номинант на премию "Оскар" Пол Дано, который прославился воплощением сложных персонажей в фильмах "Будет кровь", "Любовь и милосердие" и "Бэтмен".

Что говорил Джуд Лоу о роли Путина

О том, что он согласился сыграть Путина, стало известно в январе прошлого года. Тогда актер признался, что очень волнуется по поводу работы над персонажем. В интервью Deadline он сравнил проект с восхождением на Эверест.

"Я говорю это нерешительно, потому что я еще не начал работать над ним. То есть, я уже начал, но пока это похоже на Эверест, на который надо подняться, поэтому я стою в предгорье и думаю: "О Боже, что я сказал?". Так часто бывает, когда я говорю так. Я думаю: "О Боже, как я это сделаю?" Но в любом случае, это уже мне решать", - поделился впечатлениями он.

Джуд Лоу (фото: GettyImages)

Кроме Джуда Лоу и Пола Дано, в фильме сыграют Алисия Викандер, Зак Галифианакис и Том Стерридж.

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