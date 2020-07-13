У Джона Траволти померла дружина: були разом майже 30 років

Джон Траволта і Келлі Престон (фото: flickr.com)

Джон Траволта повідомив про трагедію в родині

Джон Траволта розповів про смерть дружини Келлі Престон, актриси і телеведучої. Келлі було 57 років і вона кілька років боролася з раком грудей.

Американський актор у своєму Instagram повідомив, що "Келлі програла свою дворічну боротьбу з раком молочної залози". Траволта написав, що деякий час хоче побути з дітьми поза межами громадської уваги.

Джон і Келлі одружилися у 1991 році. У них народилося троє дітей: син Джетт (1992), дочка Елла Блю (2000), а у 2010 на світ з'явився син Бенджамін.

Келлі Престон з дочкою Еллою Блю (фото: instagram.com/johntravolta)

У пари за час тривалих стосунків були проблеми. Вони зізнавалися, що відвідують сімейного психолога, і це допомогло врятувати їх шлюб. Тим більше, що труднощів було багато. У 2012-му і 2017-му Траволту звинувачував у домаганнях його масажист. А у 2014 році колишній пілот актора розповів, що їх протягом шести років пов'язували сексуальні стосунки.

Траволта, незважаючи ні на що, всі звинувачення спростовував. Причому підозри в нетрадиційній сексуальній орієнтації актора з'явилися ще в 1991-му (рік одруження на Престон). Тоді журнал Time опублікував розгромну статтю про церкву саєнтології. Нібито Траволта не може покинути її ряди, в яких з 1975-го, тому що боїться викриття його особистого життя, у тому числі й орієнтації.

Зазначимо, що в січні 2009-го родина пережила страшне горе. Старший син Траволти Джетт загинув у віці 16 років від епілептичного нападу, викликаного синдромом Кавасакі.

Крім того, у 1977-му Траволта пережив ще одне горе. У 1976-му на зйомках фільму "Під ковпаком" він познайомився з актрисою Дайаною Хайленд, старшою за нього на 18 років. У фільмі вона грала матір героя Траволти. У пари був бурхливий роман, але в 1977 Хайленд померла (теж від раку грудей). Актрисі був 41 рік.

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