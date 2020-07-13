У Джона Траволты умерла жена: были вместе почти 30 лет

Джон Траволта и Келли Престон (фото: flickr.com)

Джон Траволта сообщил о трагедии в семье

Джон Траволта рассказал про смерть жены Келли Престон, актрисы и телеведущей. Келли было 57 лет и она несколько лет боролась с раком груди.

Американский актер в своем Instagram сообщил, что "Келли проиграла свою двухлетнюю борьбу с раком молочной железы". Траволта написал, что некоторое время хочет побыть с детьми вне общественного внимания.

Джон и Келли поженились в 1991 году. У них родилось трое детей: сын Джетт (1992), дочь Элла Блю (2000), а в 2010 на свет появился сын Бенджамин.

Келли Престон с дочерью Эллою Блю (фото: instagram.com/johntravolta)

У пары за время длительных отношений были проблемы. Они признавались, что посещают семейного психолога, и это помогло спасти их брак. Тем более, что трудностей было много. В 2012-м и 2017-м Траволту обвинял в домогательствах его массажист. А в 2014 году бывший пилот актера рассказал, что их на протяжении шести лет связывали сексуальные отношения.

Траволта, несмотря ни на что, все обвинения опровергал. Причем подозрения в нетрадиционной сексуальной ориентации актера появились еще в 1991-м (год женитьбы на Престон). Тогда журнал Time опубликовал разгромную статью про церковь сайентологии. Якобы Траволта не может покинуть ее ряды, в которых состоит с 1975-го, потому что боится разоблачения его личной жизни, в том числе и ориентации.

Отметим, что в январе 2009-го семья пережила страшное горе. Старший сын Траволты Джетт погиб в возрасте 16 лет от эпилептического припадка, вызванного синдромом Кавасаки.

Кроме того, в 1977-м Траволта пережил еще одно горе. В 1976-м на съемках фильма "Под колпаком" он познакомился с актрисой Дайаной Хайленд, старшей него на 18 лет. В фильме она играла мать героя Траволты. У пары был бурный роман, но в 1977 Хайленд умерла (тоже от рака груди). Актрисе был 41 год.

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