Джолі вимагає від Пітта компенсацію за те, що пожертвувала заради нього своєю кар'єрою

Анджеліна Джолі вимагає від Бреда Пітта компенсацію за те, що пожертвувала заради нього своєю кар'єрою. Про це пишуть американські таблоїди.

За інформацією видання Hollywood Life, і 43-річна Джолі, і 55-річний Пітт самі мріють про те, щоб їх шлюборозлучний процес, який триває вже майже три роки, швидше завершився. Але якщо з опікою над дітьми голлівудські зірки вже більш-менш розібралися, то спільно нажитим майном ділитися ніхто з екс-подружжя не має наміру. А це, на хвилиночку, близько $400 млн!

Анджеліна Джолі і Бред Пітт (фото: Getty Images)

Зараз ці гроші адвокати наполегливо ділять в суді. При цьому, говорять джерела з оточення зірки фільму "Малефисента", Анджеліна б'ється ледь не за кожен цент. Чому? Просто актриса впевнена, що вона пожертвувала заради Пітта своєю власною кінокар'єрою. Тому вона наполегливо вимагає, щоб цей "нюанс" був врахований при поділі їх майна.

"Енджі вважає, що дуже часто відкладала свою особисту кар'єру, щоб Бред міг займатися проектами, які його захоплювали", - розповів співрозмовник Hollywood Life.

Джолі, яка нещодавно закрутила роман з голлівудською зіркою, вважає, що в значній мірі саме завдяки їй Пітт досягнув приголомшливого успіху і заробив таку величезну стан, поки зіркова пара перебувала у шлюбі.

Анджеліна Джолі і Бред Пітт (фото: Getty Images)

"Тепер, коли між ними все скінчено, вона просто хоче, щоб все було поділено справедливо. Для цього, однак, потрібно більше часу, ніж вона очікувала. Вона не намагається ускладнити стосунки з Бредом, адже розуміє його розчарування. Але вона просто намагається захистити себе і дітей", - резюмувало джерело.

Раніше ми писали про те, що Анджеліна Джолі зробила зізнання про своїх дітей.