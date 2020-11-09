Джилл Байден збирається порушити традицію всіх перших леді США: вперше за 231 рік

Дружина Джозефа Байдена, який за результатами виборів стане 46-м президентом США, збирається порушити традицію Білого дому. Протягом 231 року ні одна з перших леді США її не порушувала.

69-річна Джилл Байден, яка в найближчому часі стане першою леді США, не збирається відмовлятися від своєї кар'єри та роботи під час проживання в Білому домі. Вона викладає англійську мову і є професором. У той час, коли її чоловік займав пост віцепрезидента США, вона викладала в Громадському коледжі Північної Вірджинії. Про це пише видання USA Today.

"Викладання – це не те, що я роблю. Це те, ким я є", - сказала Джилл Байден в одному з інтерв'ю. Вона зазначила, що не збирається припиняти свою кар'єру викладача навіть після того, як переїде в Білий дім.

Американські історики вважають, що настав час, коли жителі країни почнуть сприймати дружину президента зовсім по-іншому. Раніше американці хотіли, щоб перша леді завжди перебувала в Білому домі поруч з президентом.

"Можливо, настав час, коли американці стануть більш сприйнятливими до ідеї про те, що дружина президента може одночасно бути першою леді та працюючим професіоналом", - вважає історик і професор Університету Огайо Кетрін Джеллісон.

За всю історію президентства США тільки одна перша леді намагалася порушити цю традицію – дружина 32-го президента Франкліна Рузвельта. Елеонора Рузвельт спочатку намагалася поєднувати свою посаду з роботою, але потім зрозуміла, що не впорається з подвійним навантаженням.

Джилл стала другою дружиною Джозефа Байдена. Перша дружина загинула в автокатастрофі разом з однорічною донькою в 1972 році. У 1977 році Джозеф Байден уклав шлюб з Джилл, і вона прийняла його пропозицію лише з п'ятого разу. У них є спільна дочка – 39-річна Ешлі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відомо про нову першу леді США Джилл Байден.