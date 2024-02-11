Джей Ло показала новые обольстительные образы (фото)
Дженнифер Лопес умеет выбирать такие образы, которые покоряют сердца фолловеров и два последних не стали исключением.
О том, какие именно луга выбрала Джей Ло, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профили звезды и бренда.
Джей Ло показала новые обольстительные образы
Дженнифер стала лицом нового кампейна для известного бренда сумок Coach. Для того чтобы стать частью коллекции, Лопес примерила на себя новые и довольно обольстительные образы, которые в очередной раз продемонстрировали какое красивое и подтянутое тело артистка.
Для первого образа Джей Ло выбрала костюм зеленого цвета, состоящий из юбки с вырезом на ноге и карманами, а также из пиджака оверсайз. Этот лук звезда дополнила чёрным бюстгальтером.
Именно этот костюм демонстрирует пресс и подкаченные ноги. Дженнифер распустила волосы и оставила их прямыми, а вот макияж был довольно нежным, в привычных для певицы оттенках.
Дженнифер Лопес в новом образе (фото: instagram.com/jlo)
Второй образ Джей Ло более классический, поскольку она надела брючный костюм в полоску. Он состоит из брюк и опять же пиджака оверсайз. Но под ним Лопес оставила тот же черный бюстгальтер, а также обула белые кроссовки, делающие образ более свободным.
Но для этого лука Дженнифер собрала волосы в пучок на затылке и открыла спину и уши.
На каждой фотографии Дженнифер демонстрирует сумки от бренда Coach разных форм и цветов, а также позирует в разных локациях.
Дженнифер Лопес в новом образе (фото: instagram.com/coach)
Раньше мы рассказывали о том, как Дженнифер Лопес продемонстрировала соблазнительный образ с розой.
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