Джей Ло показала, как подчеркнуть талию красным мини-платьем (фото)

Дженнифер Лопес показала, как подчеркнуть талию

Джей Ло никогда не скрывала своей фигуры, ведь она на протяжении всей жизни занимается состоянием своего тела и заботится о хорошем внешнем виде и здоровье. Певица понимает, что забота о своей красоте является хорошим вкладом в будущее. Поэтому она является хорошим примером для девушек и женщин во всем мире.

На днях актриса показала новые фото, на которых она позирует перед камерой и зеркалом в ярком красном мини-платье, что подчеркивает ее стройную талию и показывает все остальные прелести.

Для своего образа Дженнифер выбрала обычное, на первый взгляд, платье, которое является обжатым. Однако она имеет одну интересную деталь - цветки на шее из такой же ткани, немного отвлекающие взгляд от фигуры артистки, от которой невозможно оторвать взгляд.

На фотографиях женщина стоит перед зеркалом и красит свои губы блеском, имеющим шоколадный цвет, благодаря чему дополняет образ звезды. Ее волосы накручены и имеют роскошный объем у корней, что позволяет ее образу быть эффектной.

Джей Ло похвасталась стройной талией (фото: instagram.com/jlo)

Джей Ло дополнила свой лук массивными серебряными серьгами с камнями, а также довольно ярко накрашенными глазами. Красное мини-платье является не единственной деталью лука, на которые можно обратить внимание.

Певица всегда умела поразить своими образами и нарядами, ведь обладает великолепным вкусом и безупречной фигурой, на которой любая вещь выглядит уместно, красиво и очень стильно. А еще помогает показать, насколько важно ухаживать за собой в любом возрасте и беречь здоровье, хорошее состояние кожи и фигуру.