Дженнифер Лопес показала интересный образ во французском стиле (фото)

Дженнифер Лопес показала новый интересный образ

Всемирно известная певица Дженнифер Лопес всегда умела удивить поклонников своими образами, которые она очень точно подбирает. Ее стиль особенный и неповторимый, ведь певица имеет непревзойденный вкус.

За последнее время Джей Ло удалось показать много разных, оригинальных и модных лугов и каждый из них был особенным. Некоторые образы лопесов бывают немного странными, но эффектными.

Крайний образ артистки также не отстает от предыдущих, ведь он во французском стиле. Женщина надела черный короткий жакет, классические брюки такого же цвета без пояса и завершила свой аутфит беретом в клетку. Кстати, такая цветовая гамма в 2024 году является трендовой.

Дженнифер Лопес в новом образе (фото: instagram.com/jlo)

Дженнифер на этот раз не стала делать какие-то прически, а просто накрутила красивые и крупные локоны, что также приближает ее лук к стилю, просто обожаемому француженками.

Макияж Лопес также сделала привычный для себя - в чудесных природных оттенках. Она подчеркнула ресницы и брови, подвела скулы коричневыми румянами и накрасила губы нюдовой помадой.

В целом, новый образ Джей Ло получился очень удачным и гармоничным, а также полностью соответствует тому стилю, который женщина хотела воспроизвести.

Дженнифер Лопес в новом образе (фото: instagram.com/jlo)