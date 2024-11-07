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Дженнифер Энистон включает этот суперпродукт в свой рацион для красоты и молодости кожи

Фото: Что делает Дженнифер Энистон для красоты (instagram.com/jenniferaniston)
Автор: Людмила Жукова

55-летняя актриса Дженнифер Энистон может похвастаться прекрасной фигурой в свои годы и сияющей кожей. Что делает звезда для сохранения молодости и красоты?

В чем секрет питания звезды "Друзей", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.

Что включает в рацион Дженнифер Энистон

Актриса включает салаты в свой рацион здоровья, чтобы поддерживать свою потрясающую фигуру. Интересно, что в ее блюде главное место занимает не салат.

Звезда выбирает киноа - основной продукт средиземноморской диеты, который является отличным источником растительного белка, поскольку содержит все девять незаменимых аминокислот.

В чем польза киноа

Это безглютеновое зерно также имеет высокое содержание клетчатки и витаминов и минералов, что делает его особенно полезным для соблюдающих вегетарианскую или веганскую диету.

Одной из причин популярности киноа среди тех, кто стремится похудеть и оставаться в форме, высокое содержание белка, которое помогает угнетать гормоны голода и не делать вредные перекусы.

Исследования показывают, что значительное содержание клетчатки в киноа (примерно 2,8 г на 100 г в вареном виде) помогает контролировать вес, пищеварение и здоровье кишечника.

В кино много белка (фото: pixabay.com)

Он также богат витаминами A и B2, которые полезны для кожи, глаз и нервной системы, потенциально уменьшают тонкие морщинки и способствуют молодости. Рибофлавин в киноа улучшает эластичность кожи и может быть полезен тем, у кого кожа, подвержена угрей.

Кроме того, из-за низкого гликемического индекса киноа не вызывает резких скачков уровня сахара в крови, что делает ее отличным выбором для диабетиков.

Зерно содержит приличное количество омега-3 жирных кислот, которые полезны для вашего сердца. Кроме того, киноа является сокровищницей питательных веществ, включая фолиевую кислоту, марганец, тиамин, медь, магний, фосфор и калий.

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