Джеки Чан экстренно госпитализирован: что известно

69-летний актер Джеки Чан экстренно госпитализирован в больницу в Шанхае. Его состояние оценивается, как критическое и врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

Как отмечают в СМИ, все новости о госпитализации Джеки Чана активно удаляются из китайских социальных сетей, а аккаунты, которые об этом сообщают - блокируются.

На данный момент официальной информации о состоянии мастера боевых искусств нет, родные и друзья Джеки Чана также не комментируют его здоровье.

Также есть информация, что во время съемок на Балканах актер получил тяжелую черепную мозговую травму и перенес сложную операцию. У него были проблемы с подвижностью.

Джеки Чан - гонконгский, китайский и американский киноактер, режиссер, продюсер, каратист, певец, музыкант и танцор. Начал свою актерскую деятельность в 1962 году и продолжает сниматься в фильмах до сих пор. Обладает премией "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе.

Большинство трюков в фильмах выполняет сам, без дублеров. За свою жизнь получил немало различных травм.