Джастин Тимберлейк впервые за 6 лет анонсировал новый альбом

Джастин Тимберлейк решил порадовать фолловеров своим возвращением в творческую деятельность и анонсировал новый альбом.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артиста.
Американский артист наконец-то решил прервать свою 6-летнюю паузу в мире музыки и вскоре порадует своих поклонников новым альбомом песен.
Как известно, Джастин является обладателем девяти премий Грэмми, а это достаточно хорошее достижение для поп-исполнителя, ведь конкуренция в американском мире музыки достаточно высока.
42-летний Тимберлейк опубликовал у себя в Instagram-профиле трейлер нового альбома, который станет первым через 6 лет.
Тимберлейк назвал официальное название своего альбома. "Everything I Thought It Was". А также анонсировал первый сингл "Selfish". В этом ролике в кадре предстал сам Джастин, но его снимали со спины.
Джастин Тимберлейк анонсировал новый альбом (фото: instagram.com/jasonbolden)
Пока концепция сингла и целого альбома не до конца понятна, но для этого нужно наблюдать обновление на странице певца. Дату выхода альбома Джастин также не сообщил.
Стоит напомнить, что в последнее время певец появляется у медиа только на фоне скандальных мемуаров своей бывшей любимой Бритни Спирс, из-за ее громких признаний об аборте. А также по слухам о разводе с женой Джессикой Билл.
Ранее мы рассказывали о том, что Джастин Тимберлейк намерен подать в суд на Бритни Спирс.
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