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Джастин Бибер впервые стал отцом: певец рассекретил имя малыша и показал фото

Джастин Бибер и его возлюбленная Хейли стали родителями (Фото: instagram.com/justinbieber)
Автор: Любовь Блажко

Известный канадский исполнитель Джастин Бибер впервые стал отцом. У него и его избранницы Хейли родился сын.

Что об этом известно и как пара назвала малыша, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артиста.

Бибер стал отцом

Радостную новость знаменитость объявил в своих соцсетях. Там он выложил щемящее фото, сделанное в роддоме. На снимке можно увидеть крошечную ножку, которую держит Хейли. В подписи пара сразу решила рассекретить имя малыша - его назвали Джек Блюз Бибер.

"Добро пожаловать домой, Джек Блюз Бибер", - говорится в подписи к кадру.

Первое фото малыша (Фото: instagram.com/justinbieber)

Реакция сети

Коллеги и поклонники со всего мира продолжают поздравлять влюбленных с долгожданным пополнением. Вот некоторые их комментарии:

  • "Мы так счастливы, поздравляем, Джастин и Хейли, вы оба будете замечательными родителями, пусть Бог благословит вашу маленькую семью. Мы вас любим и поддерживаем всегда"
  • "Не могу, эта крошечная ножка Джека Блюза"
  • "Поздравляю! Меня переполняют эмоции! Люблю вас безгранично!"
  • "Наконец-то! Не могу дождаться встречи с ним".

Что известно об отношениях Бибера и Хейли

С американской моделью и телезвездой певец стал встречаться летом 2018 года. Перед этим они также имели отношения, которые продлились тогда недолгий период.

Пара возобновила отношения в 2018 году (Фото: instagram.com/justinbieber)

Влюбленные решили сыграть тайную свадьбу, о чем общественности стало известно в октябре того же года. Джастин подтвердил этот факт в следующем месяце, опубликовав в Instagram фото с любимой и оставив к нему такую подпись: "Моя жена невероятная". Одновременно с этим Хейли сменила название своей учетной записи в соцсетях на "Хейли Бибер".

У влюбленных родился сын (Фото: instagram.com/justinbieber)

В сентябре 2019 пара повторила свадебную церемонию и устроила масштабное празднование в резиденции Montage Palmetto Bluff, штат Южная Каролина. На мероприятие было приглашено около 150 гостей. Джастин и Хейли произнесли свадебные клятвы перед собравшимися.

О беременности Хейли объявила несколькими месяцами ранее. Она делилась в сети кадрами с кругленьким животом, и ее избранник на своей странице также публиковал трогательный "беременный" контент.

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