Джаред Лето виліз на Рибальський міст у Києві (захоплююче відео)

Джаред Літо виліз на Рибальський міст у Києві та зняв з нього яскраве і вражаюче відео. Ролик актор і соліст групи 30 Seconds to Mars опублікував на своїй сторінці в Instagram, де також показав своє селфи.

"Одна з моїх улюблених речей в поїздку в Київ — це всі мости, по яким я піднімаюся. Я чув, що вони закривають це іржавий старий міст (Рибальський – ред.), над яким працюють уже 20 років. Це класне місце і багато людей люблять проводити тут час. Може, вони могли б перетворити його в парк? Парк Літо звучить непогано", — написав музикант у своєму пості.

У ролику показано, як Джаред Літо піднімається на залізобетонний пілон Рибальського мосту і робить на ньому селфи. Також це знімали з дрона.

Судячи з усього, відео було знято влітку 2019 року, коли Джаред прилітав до Києва і з задоволенням вивчав його визначні пам'ятки. Тоді артист ділився своїми емоціями та враженнями в Insta-stories.

до Речі, передплатники актора і музиканта написали в коментарях, що "він крутий" і дуже пошкодували, що не зустріли артиста на вулицях Києва в той час.

Джаред Літо у Києві на Рибальському мосту (Instagram)