Джамала вперше за три місяці вийшла на прогулянку з синами: милі фото

Зазначимо, що з початком війни Джамала відвезла дітей до Туреччини і залишила під опікою сестри. Сама ж артистка брала активну участь у благодійних концертах, що проходили в Європі і навіть США. І ось вона нарешті змогла викроїти час, щоб побути зі своїми малюками.

Разом з 4-річним Еміром-Рахманом і Селімом-Гіраєм, якому скоро виповниться два роки, співачка пройшлася по мальовничих вуличках Стамбула і відвідала старовинну мечеть Айя-Софія.

"Звичайна радість - вперше за три місяці вийти на прогулянку з дітьми в центр Стамбула. Показати їм місто. Відчуття ніби з минулого життя. Без зайвих слів", - підписала знімки Джамала.

Для прогулянки зірка вибрала білу футболку з синьо-жовтим прапором, а на шиї у неї можна побачити підвіску з українським тризубом.

Джамала прогулялася з синами по Стамбулу (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники залишили улюбленій артистці багато теплих слів в коментарях і відзначили, що її синочки помітно підросли.