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Джамала впервые за долгое время показала всех своих сыновей: как они выглядят

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Катерина Собкова

Известная украинская певица Джамала, которая недавно поделилась своими лайфхаками, как вернуться в форму после родов, показала в сети всех своих сыновей.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артистки.

Так, в Stories певица опубликовала короткое видео с 6-летним Эмиром-Рахманом и 4-летним Селимом-Гираем. Мальчики были одеты в одинаковые family look: синие джинсы и бежевые лонгсливы с картинками и надписями. Старшие дети певицы заметно повзрослели и выросли.

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В следующей Stories Джамала показала, как вырос ее третий сын Алим Сеит-Бекир, который родился в мае 2024 году. Малыш уже держит голову и с интересом рассматривает книгу про животных.

"Юный читатель", - с юмором подписала фото певица.

Отметим, что артистка пока что не показывала полностью лицо своего 5-месячного сына.

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Что известно о личной жизни Джамалы

В апреле 2017 года Джамала вышла замуж за Сеит Бекира Сулейманова. Избранник певицы является крымским татарином, уроженцем Симферополя.

Пара воспитывает трех сыновей: в марте 2018-го у них родился первенец Эмир-Рахман, в июне 2020-го - Селим-Гирай, а 24 мая 2024 года - Алим Сеит-Бекир.

Джамала умело совмещает материнство с карьерой певицы. Так, недавно она представила первую видеоработу на одну из песен альбома QIRIM - ARAFAT DAĞINDAN. В ней артистка впервые поделилась своими архивными видео из Крыма в окружении самых родных людей.

Джамала с мужем и детьми (фото: instagram.com/jamalajaaa)

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