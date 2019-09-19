Джамала піде зі сцени, щоб знову народити

Джамала готова взяти творчу паузу. Але зробить це переможниця Євробачення 2016 лише тоді, як завагітніє вдруге. Про це співачка сказала в інтерв'ю "Ранку з Україною".

Джамала з сином (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Зазначимо, що 2019 рік у кар'єрі Джамали особливий - співачка святкує десять років на сцені. Наразі артистка готується до туру 10 містами України. З особливим хвилюванням популярна співачка говорить про нові дуети та тур, бо розуміє - потім нескоро зможе порадувати прихильників, бо хоче більше часу присвятити чоловіку Бекіру.

"Я думаю, що зроблю перерву для того, щоб знову народити. Ми будемо з радістю чекати на поповнення, бо мені дуже хотілося б мати велику родину. Наприклад, у моєї мами в сім'ї було 7 дітей, а в тата 2 - він і сестра", - зізнається зірка.

Джамала з сином (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Хоч Джамала й обожнює справу, якій присвятила життя, пропускати те, як зростає її дитина, вона не хоче.

"Зараз, наприклад, я дуже сумую, коли від'їжджаю у відпустку або в тури – довго не бачу свого Еміра. І я думаю, що це основний момент, який мене дійсно засмучує. Але брати його з собою не можу, бо для нього це важко. Але не хвилюйтеся, в нього все добре – з ним батько, батьки мого чоловіка - вони просто неймовірні няні", - розповіла співачка.

Син Джамали (фото: instagram.com/jamalajaaa)

І хоча чоловік Джамали молодший за неї на вісім років, співачка каже: мудрості йому не позичати. Майже всі потенційні сварки переводить у тихі сімейні обговорення.

"Я дуже темпераментна, імпульсивна, буває, іноді шкодую про те, що сказала. Бекір більш зважений і він спокійніший - тримає все в собі… І, якщо в нас є якесь питання, ми його дуже спокійно обговорюємо", - поділилася Джамала.

Джамала з сином (фото: instagram.com/jamalajaaa)