RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Джамала на последних сроках беременности очаровала невероятным перевоплощением (фото, видео)

Как выглядит Джамала в преддверии родов (фото: Александр Демиденко)
Автор: Полина Иваненко

Беременная певица Джамала, которая скоро должна родить, очаровала новым перевоплощением. Звезда представила чувственный клип, в котором показалась в невероятных образах.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на уже вышедший на YouTube клип Джамалы.

Джамала показала фигуру на последних сроках беременности

Так, в клипе к песне "Люблю" певица примеряла несколько интересных образов. Артистка позировала в роскошных красных нарядах, в перьях и среди цветов.

Джамала снялась в новом клипе (фото: Андрей Харламов)

Особенно нежными оказались кадры, на которых певица позировала в платье из бело-розовых перьев. Наряд был сделан так, чтобы живот Джамалы ничто не прикрывало.

Беременные фото Джамалы (фото: Михаил Федорак)

В свою песню артистка вложила большой смысл. Поэтому ее команда подробно проработала образы для клипа.

Джамала показала животик в преддверии родов (фото: Михаил Федорак)

"Моя новая песня "Люблю" адресована всем тем, кто верит в любовь во всех его проявлениях. "Любить при всем! Что дальше - не знаю. Но знай: я у тебя есть". В этой работе я такая, какая я сейчас. В этом волшебном моменте: настоящая, вдохновенная, полная любви. И хочу поделиться этими ощущениями с вами. Это моя ода жизни, любви, продолжению и борьбе", - комментирует новый клип сама певица.

Джамала "Люблю" - клип

 

Как реагирует сеть

Невероятные образы Джамалы поразили комментаторов. Они пишут:

  • "Такая легкость, притность и душа улыбчивая"
  • "Красота! Для ушей, глаз и сердца"
  • "Поздравляю с третьей беременностью! Джамала - красавица"
  • "Невероятно как всегда! Спасибо за ваше творчество"
  • "Просто вау".
Читайте РБК-Украина в Google News
ДжамалаЗвезды шоу-бизнеса