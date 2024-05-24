Джамала на последних сроках беременности очаровала невероятным перевоплощением (фото, видео)

Беременная певица Джамала, которая скоро должна родить, очаровала новым перевоплощением. Звезда представила чувственный клип, в котором показалась в невероятных образах.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на уже вышедший на YouTube клип Джамалы.
Так, в клипе к песне "Люблю" певица примеряла несколько интересных образов. Артистка позировала в роскошных красных нарядах, в перьях и среди цветов.
Джамала снялась в новом клипе (фото: Андрей Харламов)
Особенно нежными оказались кадры, на которых певица позировала в платье из бело-розовых перьев. Наряд был сделан так, чтобы живот Джамалы ничто не прикрывало.
Беременные фото Джамалы (фото: Михаил Федорак)
В свою песню артистка вложила большой смысл. Поэтому ее команда подробно проработала образы для клипа.
Джамала показала животик в преддверии родов (фото: Михаил Федорак)
"Моя новая песня "Люблю" адресована всем тем, кто верит в любовь во всех его проявлениях. "Любить при всем! Что дальше - не знаю. Но знай: я у тебя есть". В этой работе я такая, какая я сейчас. В этом волшебном моменте: настоящая, вдохновенная, полная любви. И хочу поделиться этими ощущениями с вами. Это моя ода жизни, любви, продолжению и борьбе", - комментирует новый клип сама певица.
Невероятные образы Джамалы поразили комментаторов. Они пишут:
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