Зеркальные даты в апреле: сколько раз мы еще успеем загадать желание

Зеркальные даты считаются очень мощными днями, когда можно загадывать желания и они исполнятся. Все начинания в такой день – успешны, а многим людям невероятное везет. Еще такие даты выбирают для важных событий – помолвки, свадьбы.
Сколько зеркальных дат нас ожидает в апреле 2024 года и как загадывать желание верно, ведает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала использованы источники: Wikipedia, AstroTalk, Astromeredian.
Зеркальной дата считается та, где числа читаются одинаково – как слева направо, так и справа налево. Это так называемые даты-палиндромы. Полных зеркальных дат немного и бывают они крайне редко, но частично зеркальные, которые также наделены мощной силой.
Такие дни оказывают особое влияние на всю планету в целом, а также на судьбу каждого отдельного человека. Астрологи и эзотерики советуют пользоваться случаем и не упускать зеркальные даты, потому что именно в такие дни можно загадывать желания, добиваться своих целей. Однако все решения и действия в такие дни должны быть особенно взвешенными и осторожными.
Ближайшие зеркальные даты: 14.04.2024 и 24.04.2024г.
А еще в 2024 году зеркальными будут такие даты:
05.05.2024
15.05.2024
06.06.2024
16.06.2024
26.06.2024
07.07.2024
17.07.2024
27.07.2024
08.08.2024
18.08.2024
28.08.2024
09.09.2024
19.09.2024
29.09.2024
10.10.2024
20.10.2024
11.11.2024
21.11.2024
01.12.2024
12.12.2024
22.12.2024
Единица требует активных действий и тому, кто хочет кардинальных изменений в личной жизни, следует проявить инициативу – начать знакомиться, пригласить на свидание, поговорить по душам.
В нумерологии число 2 считается символом гармонии, баланса и сотрудничества. Это число символизирует дипломатию, терпение, чувствительность и дружелюбие. Еще число 2 связывается с партнерством, сотрудничеством и отношениями. Двойка имеет женскую энергию и связана с Луной.
Число 4 – это символ структуры, порядка, трудолюбия, надежности. Также ассоциируется с трудолюбием, организованностью, практичностью, методичностью. А еще с ответственностью и долгом.
Такие дни очень энергетически сильны и они благоприятны для тех, кто соблюдает законы Вселенной, использует силу во благо себе и другим людям.
Если человек ведет себя агрессивно, выражает зависть, злобу, вредит другим, что-то делает с целью негативных ситуаций, то он точно столкнется с очень плохими последствиями.
Нельзя:
Раньше мы писали о том, как можно загадывать желания в зеркальную дату.
А еще говорили о том, что нельзя делать в период Ретроградного Меркурия.