ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У квартирі, де сталась стрілянина в Києві, пожежа. Евакуйовують людей з багатоповерхівки

Новость на русском →
Київ, Середа 07 липня 2021 12:31
У квартирі, де сталась стрілянина в Києві, пожежа. Евакуйовують людей з багатоповерхівки Фото: у Києві пожежа на місці, де сталась стрілянина (поліція Києва)
Автор: Анастасія Рокитна

У Києві сталась пожежа у квартирі, в якій була стрілянина. Правоохоронці повідомили, що підпал скоїв сам стрілок.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій намагаються загасити вогонь, повідомляють у МВС.

#ОНОВЛЕНО У Києві триває спеціальна поліцейська операція. Під час перемовин зловмисник скоїв підпал квартири, де він...

Posted by Київ Оперативний on Wednesday, July 7, 2021

Наразі працівники поліції евакуюють мешканців житлового будинку.

У Києві на Голосіївському проспекті сталася стрілянина, в результаті якої постраждав поліцейський. У місті була введена спецоперація "Грім", до затримання стрілка були залучені спецпризначенці.

РБК-Україна написало від деталі стрілянини в Києві.

Також з'явилось відео з місця стрілянини в Києві.

Видання писало, що у Києві сталась стрілянина на Голосіївському проспекті. Введено спецоперацію "Грім".

Читайте РБК-Україна в Google News
пожежа Стрільба
NEWS
Стрілянина в Києві: всі деталі
Стрілянина в Києві: всі деталі
DAILY
Спекотна пора. Що відбувається зі справами про резонансні теракти в Україні
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Спекотна пора. Що відбувається зі справами про резонансні теракти в Україні