Дыма без огня не бывает. С чего началась история с "голосеевским стрелком" и кто виноват в трагедии

В Киеве утром 7 июля из-за стрельбы в Голосеевском районе был ранен полицейский и гражданский. В городе была введена спецоперация "Гром", после которой забаррикадировавшегося в квартире стрелка со штурмом задержали. Но, как выяснилось, история эта довольно "мутная", и началась она больше года назад.

Что же произошло там на самом деле, и как "квартирный вопрос" стал причиной ранения из охотничьего ружья двоих людей - читайте ниже в материале Styler.

Что случилось утром 7 июля в Голосеевском районе

Инцидент произошел в доме элитного ЖК Park Avenue около 10 утра.

По данным пресс-службы полиции, их сотрудники выехали на вызов о конфликте в квартире на Голосеевском проспекте, 58.

"На месте происшествия владелец квартиры произвел выстрел из охотничьего ружья в направлении полицейских... В результате происшествия правоохранитель получил огнестрельное ранение руки, а другой мужчина - ранение в лицо", - говорится в сообщении.

Вскоре стрелка взяли штурмом, при этом он успел совершить поджог в квартире. Теперь ему грозит срок за покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Фото: момент задержания "голосеевского стрелка" (t.me/pavlovskynews)

Мужчина забаррикадировался в квартире уже давно

Как оказалось, спорная квартира была перепродана через электронные торги за долги еще более года назад. Но предыдущий владелец считал это незаконным, так как в жилье с октября 2019 года зарегистрировали его несовершеннолетнюю племянницу и сестру.

Журналист Єгор Чечеринда пишет в Facebook, что владелец закрылся в квартире и не покидал ее длительное время, чтобы отстоять право собственности.

"Предыдущий владелец не хотел оставлять квартиру и забаррикадировался внутри. Еду в течение длительного времени ему передавали друзья на 14 этаж веревками и дронами. Сегодня, очевидно, к квартире в очередной раз пришли новые владельцы вместе с сотрудниками МВД для того, чтобы освободить помещение", - сообщает он.

При этом журналист отмечает, что якобы сотрудники полиции пришли вскрывать квартиру с новыми владельцами, хотя это не входит в полномочия правоохранителей.

"Старый владелец открыл огонь из зарегистрированного охотничьего ружья. Ранил полицейского и одного из новых владельцев или их представителей. После чего на место приехали спецназовцы МВД КОРД и задержали стрелка. Вместе с КОРД на место приехали и сотрудники внутренней безопасности Национальной полиции... Очевидно, для того, чтобы выяснить, что делали на месте происшествия полицейские, которые пришли туда с новыми владельцами или их представителями", - добавил Чечеринда, назвав историю "мутной".

Конфликт со спорной квартирой наделал шуму еще в мае 2020-го

В сюжете ТСН за 27 мая прошлого года говорится о том, как мужчина по имени Иван (наш сегодняшний стрелок. - Ред.) выходит на связь из квартиры без ремонта, которую он не может покинуть, так как его якобы там заблокировали.

При этом в квартире зарегистрированы его сестра и 14-летняя племянница.

"10 людей до зубов вооруженных, явно не поговорить приходили, а выкинуть нас. В глазок дверной нам гильзу вставили", - рассказывает мужчина.

Еду в квартиру мужчине передавали дроном - максимально за раз не более 100 граммов. А ночью, когда охрана ЖК менее бдительна, друзья передавали харчи веревкой.

Адвокат Ивана говорит, что решение по передаче квартиры было заочным. А в пересмотре отказали. Апелляционная жалоба же была в процессе рассмотрения.

Что говорит новый владелец печальноизвестной квартиры

По словам нового владельца, купившего квартиру через электронные торги, о прописанном ребенке он знал - это открытая информация, указанная на сайте.

Но в квартире никогда не было ремонта, поэтому жить в ней было невозможно. Что свидетельствует о фиктивности прописки там ребенка.

При этом новый владелец говорит, что пытался решить спор мирно, но Иван в последний момент передумал. И в квартире мужчину никто не блокирует - он сам там закрылся.

Видео: Спорная квартира, из-за которой произошла стрельба 7 июля (ТСН)

Жители ЖК Park Avenue рассказали о конфликте годичной давности

Новый владелец приехал с документами в квартиру еще 13 мая 2020 года. Но он не смог открыть квартиру, и якобы внутри находились неизвестные лица, которые угрожали физической расправой. Кроме того, замок был поврежден, пишет "Сегодня".

Выйти и предоставить свои данные охранной компании неизвестные также отказались. На место происшествия приехала оперативно-следственная группа, был составлен протокол.

На следующий день переговоры между сторонами продолжились. В течение двух суток стороны конфликтовали в разных местах жилого комплекса, поставив на уши едва не весь ЖК.

Вскоре история со спорной квартирой затихла, достигнув развязки утром 7 июля, когда был ранен полицейский и гражданский, который представляет одну из сторон квартирного конфликта.

У Києві на Голосіївському проспекті чоловік стріляв по поліцейських...за попередньою інформацією є поранені У Києві на Голосіївському проспекті чоловік стріляє по поліцейських #НАЖИВО У столиці введена спеціальна поліцейська операція для затримання чоловіка, який поранив поліцейського та цивільну людину Потерпілим надають першу медичну допомогу. На місце виїхало керівництво Національної поліції, столичної поліції та слідчо-оперативні групи. За попередньою інформацією, працівники патрульної поліції виїхали на виклик щодо конфлікту у квартирі на проспекті Голосіївському. На місці події власник помешкання здійснив постріл із мисливської рушниці у напрямку поліцейських. Як повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, внаслідок події правоохоронець отримав вогнепальне поранення руки, а інший чоловік – поранення в обличчя. Після цього зловмисник зачинився в зазначеній квартирі. Posted by Телекомпанія "Магнолія-ТВ" on Wednesday, July 7, 2021

Видео: стрельба в Киеве 7 июля (Магнолия ТВ)