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Дворічна дівчинка випала з вікна у Львові: поліція знайшла винного у трагедії

Новость на русском → Львів, Вівторок 11 травня 2021 15:26
Дворічна дівчинка випала з вікна у Львові: поліція знайшла винного у трагедії У Львові з вини матері загинула дворічна дівчинка (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Дворічна дівчинка випала з вікна багатоповерхового будинку у Львові та загинула. Трагедія сталася рано вранці 10 травня. Поліція запідозрила матір у скоєнні злочину, оскільки була інформація про те, що жінка страждає психічним захворюванням і неадекватно поводилася відразу після події.

У Національній поліції Львівської області провели ретельне розслідування та з'ясували всі обставини трагедії. Про це йдеться в повідомленні відділу комунікації.

Мати загиблої дитини дійсно винна в тому, що сталося. На момент падіння дівчинки з вікна вона була нетверезою і міцно спала, а малятко залишилася без нагляду.

Дівчинка влізла на вікно на 8 поверсі та випала вниз. Від отриманих травм дитина померла на місці події. Мати після трагедії поводилася неадекватно - вона вийшла з дому і пішла в невідомому напрямку, але поліція її швидко відшукала і затримала.

38-річній жінці повідомили про підозру за ст. 166 (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлено опіку або піклування) Кримінального кодексу України. Їй загрожує до 5 років позбавлення волі.

Як розповіли сусіди, мати регулярно зловживала спиртним, і сім'я перебувала на обліку у ювенальних служб. Крім загиблої дівчинки, в сім'ї є ще одна дитина. Дітей у дворі на прогулянці з батьками бачили рідко.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що під Одесою 6-річний хлопчик отруївся горілкою на кладовищі.

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